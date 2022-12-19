Yeni çıkan kitaplar

Aralık ayının üçüncü haftasındayız. Yeni yıla çok az bir zaman kaldı ama yeni kitaplar da var.

Yeni yıla girmeye çok az zaman kaldı... Yeni yılda yeni okumalar yapmak istemez misiniz? Bunun için raflardaki yerini alan ve okurlarını bekleyen kitaplara birlikte göz atalım...

İyi okumalar dileriz...

Senden Bir Tane Daha Yok

İnsanlar ve yaşadıkların gelip gidecek senden. Her şeyin sonunda yine kendinle baş başa kalacaksın. Acılarında, mutluluklarında ve yalnızlıklarında kendini çok daha iyi tanıyacaksın. Verdiğin emeğin, gösterdiğin sevginin ve layık olduğun değerin ne kadar kıymetli olduğunu anlayacaksın.

Sayfa: 200

Fantastik Harry Potter Canavarlar Rehberi - Unoffical

J.K. Rowling’in bizzat kendisi tarafından “Aziz MuggleNet” olarak adlandırılan site, 1999’dan beri büyücülük dünyasının 1 numaralı kaynağıdır. Her ay bütün kanallardan 100 milyondan fazla okuyucu bu siteye ulaşmaya devam etmektedir.

Sayfa: 217

Köklerimiz Mirasımızdır - Aile Dizimi Terapisiyle Geçmişten Gelen Travmalardan Kurtulmak

Elinizden gelen her şeyi yapmanıza rağmen bir türlü arzu ettiğiniz hayata ulaşamamanın altında görünmeyen etkiler olabilir. İçine doğduğunuz ailenin geçmişten getirdiği travmaları anladığınızda sizi yoran ve bilinçli olarak çözemediğiniz sorunların yükü kaybolur. Aile Dizimi’nin Türkiye’deki babası olarak nitelenen Uzman Klinik Psikolog Tuna Tüner, bu kitapla Aile Dizimi’nin bilinmeyenlerini anlatıyor.

Sayfa: 184

Tarih Unutmaz - Zamana Sorular

Tarih olmadan Türkiye’yi anlamak, anlatmak ve savunmak mümkün değildir. Bizdeki sosyal bilimler iddiası maalesef tarihsizlik, tarih anlayışı da sosyal bilimsizlik anlamına gelmektedir. Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, çalışmasında bu ikisinin birlikteliğini ve temel tarihî sorulara cevap vermeden bugünün Türkiye’sinin anlaşılamayacağını çok açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Sayfa: 160

Kurtarıcı mısın Kurban mı? - Sizi Suçlu ve Borçlu Hissettirenlerden Kurtulmanın Yolları

Benimsediğin kişisel senaryonun yanlış yazıldığını, sana ait olmayan hikâyelerin içinde kaybolup gittiğini görmeye hazır mısın?

Sayfa: 192

Cebimdeki Ekmek Kırıntıları

Yenal Bilgici sordu, Ercan Kesal yanıtladı. Cebimdeki Ekmek Kırıntıları eve dönmek için bir rehber, bir yoldaş… Sayısız kitap ve film eşliğinde insana dair bir yolculuk...

Sayfa: 168

Bilinçli Yaşama Rehberi





Bu kitap, size öğrenmenin ve gelişmenin anahtarlarını verecek, çünkü dikkatinizi odakladığınız yer, hayatınız olur.

Sayfa: 256

Emare









Korel Erezli’nin ortadan kayboluşu bir yandan Minel Karaer’in kafasında onlarca soru işareti bırakırken öte yandan bunalıma girmesine neden olur. Minel’in aile kavramını yeniden hayatına sokmaya çalışması ise kalbinde büyüttüğü özlemin aslında aileye olmadığını ortaya çıkarır.

Sayfa: 736

Toprak Kalbi İyileştirir

Yaşam tarzı, beslenme ve düşüncelerin sağlığımız üzerine inanılmaz bir etkisi var ve bu kitapta bu etkileri doğru yönde kullanmanın ipuçlarını bulacaksınız.

Sayfa: 184

Berberdeki Papağan

Behiç Ak, çok sevilen roman koleksiyonunun yeni kitabında, yine felsefi ve toplumsal bir konuya ustaca değiniyor. Hikâyelerin ve sanatın, toplumların değişiminde oynadığı rolü, mizahla harmanladığı katmanlı bir kurguyla anlatıyor. Dünyanın en sıradışı berberinin koltuğuna oturan çoluk çocuk, kadın erkek herkes, kendini adeta sihirli bir tiyatro sahnesinde buluveriyor; bir hikâye anlatılıyor ve oyun başlıyor. Sanatsız bir hayatın dünyayı nasıl durgunlaştırdığını gözler önüne seren roman, her yaştan okuru sıra dışı bir düşünce evrenine davet ediyor.

Sayfa: 176