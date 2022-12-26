Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8754
0.19%
Dolar
18.7135
0.18%
Altın
1.081
0.17%
Borsa
5519
1.17%
Bitcoin
319.687
0.01%
BTXN Coin
6.50
-1.51%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    15 öykücüden çevre ve iklim temalı öyküler

    15 öykünün yer aldığı Çevre ve İklim temalı öykü seçkisi, her yazarın kendine has tarzıyla yazdığı hikayelerden oluşuyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 13:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    15 öykücüden çevre ve iklim temalı öyküler

    Seçkide yer alan öyküler, "Çevre ve İklim" temasını gerek önceleyerek gerekse de metnin arka planına gizleyerek yol alıyorlar kitap boyunca. Yaşadığımız köyden ait olduğumuz dünyanın diğer ucuna, küçük bir ağacın varlık nedeninden kentlerin soluğuna çöken yapılaşmalara, yurdu yağmalanan bir fidenin çığlığından, orman gölgesi bulamayan hayvancıkların telaşına değin; süregiden yıkımlar, talanlar ve göçler can buluyor bu öykülerde.

    On beş öykünün çıkışı ve uzun yolculuğu farklı olsa da, bu trajik sonu hazırlayanın kim/kimler olduğu konusunda hepsi hemfikir: İnsan…

    Okur, ilkinden son öyküye kadar kendi duruşunu ve davranış biçimini de gözden geçirecektir. Çünkü her öykünün eli, yanımızda yöremizde görünenlere, eksilenlere ve kaybedilenlere apaçık dokunuyor.

    Dürüst, sağlam ve içten anlatımlı bu öykülerin kurguyu aşan gerçekliğe dönüşmesi, okura; dünyanın bir yok oluşa doğru gittiğinin canlı canlı gösterimi olacaktır kuşkusuz.

    15 öykücüden çevre ve iklim temalı öyküler #1

    Omuz omuza yükü azaltmak

    Bu anlamıyla da öyküler, insanlığın tarihsel yerini sorgulamanın bilinciyle omuz omuza yürüyor…

    Her yazar, kendi anlatım diliyle ve biçemiyle yer alıyor seçkide. Yerel bir deyişin sıcaklığından evrensel sözün kucaklanmasına uzanan bu farklı anlatımlar, öykü kitabının da apayrı bir zenginliği…


    Gaziantep FK - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
    Futbol

    Gaziantep FK - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Erzurum'da Sarıkamış şehitleri anıldı
    Gündem

    Erzurum'da Sarıkamış şehitleri anıldı

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!
    Advertorial

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!

    Görüş Bildir