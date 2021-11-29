15 Temmuz hain darbe girişiminde oğluyla birlikte şehit edilen Erol Olçok'un hayatı, 'Erol Olçok - Öncü, Lider ve Kahraman' adıyla kitap haline getirildi.

FETÖ hain darbe girişimiyle Boğaziçi Köprüsü'nde oğluyla şehit edilen reklamcı Erol Olçok'un hayatı tek kitapta:

Erol Olçok- Öncü, Lider ve Kahraman...

2016'da gerçekleştirilen ve halkımızın üstün ferasetiyle bastırılan 15 Temmuz darbe girişimi, 260 vatandaşımızın şehadetiyle sonuçlandı. Tankların üzerine çıkarak, göğsünü kurşunlara siper eden kahraman halkın üstün başarısıyla darbeciler püskürtüldü.

DARBECİLERE DİRENDİ...

Demoktrasiye ve ülkemize kastedilen bu hain darbe girişimiyle birlikte toplum daha da kenetlendi ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne olan inanç kuvvetlendi. Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip de o gece dışarı çıkanlardandı...

Oğluyla birlikte darbecilere direnen Olçok ve oğlu, darbecilerin hain kurşunlarıyla hayatlarını kaybetti.

Erol Olçok hakkında bütün bilinmeyenler, kardeşinin girişimiyle hazırlanan ve pek çok detayın yer aldığı kitap 'Erol Olçok - Öncü, Lider ve Kahraman' adlı çalışmada bir araya getirildi.

15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un hayatı kitaplaştırıldı ViDEO







BİR KAHRAMANIN HAYAT HİKAYESİ

Erol Olçok, sadece bir reklamcı değil aynı zamanda büyük bir fikir insandıydı. Yaptığı çalışmalarla pek çok kesimin takdirini kazanan Olçok'un yaşamını okuyunca bir kahramanı kaybettiğimizi daha iyi anlıyoruz.

FETÖCÜ HAİNLERE GÖNDERME

Kitabı yayına hazırlayan kardeşi Cevat Olçok; "Fetöcü hainlere gelince, kurtulacaklarını ümit ederek mahkemelerde yalan söylemeye, ikiyüzlü davranmaya, gerçekleri saklamaya devam ettiler. Ama huzur-ı ilahide dillerine kilit vurulduğunda, gözleri, elleri, ayakları gerçekleri anlatacak." dedi.





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KAPISINI ÇALMAYAN YOK GİBİYDİ

Erol Olçok'un tabiri caize kapısını çalmayan neredeyse yok gibiydi. Her zaman yardımsever ve iyi niyet ile gönüllerde taht kuran Olçok'un hayatı zorlukları içinde geçti. Olçok, Çorum'un Mecidiyekavak köyünde Çerkes bir ailenin çocuğu olarak 1962'de dünyaya geldi.

BABA VE OĞLUN ORTAK KADERİ...

Çorum İmam Hatip Lisesi'ni bitiren Olçok, üniversite okumak için İstanbul'un yolunu tuttuğunda tarihler 1982'yi gösteriyordu.

İstanbul Üniversitesi Estetik ve Sanat Tarihi Bölümü'nü bitiren Erol Olçok, ilk başarısını yaptığı reklam çalışmasıyla 1994 Yerel Seçimleri kazanılmasındaki başarısyla öne çıktı, tanındı.

1995'te, o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın basın danışmanı oldu.

1998 yılında Nihal Olçok'la evlenen Erol Olçok'un bu evliliğinde Abdullah Tayyip dünyaya geldi. O Abdullah Tayyip'in kaderi, babasıyla ne yazık ki aynı olacaktı.





Recep Tayyip Erdoğan'la...

AK PARTİ'NİN İSİM LOGOSUNU TASARLADI

Ak Parti kurulurken Recep Tayyip Erdoğan'nın yanında olan Erol Olçok, AK Parti'nin logosunun tasarımcısı oldu. Pek çok seçimin kazanılmasının perde arkasındaki isimdi.



