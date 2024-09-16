16 Eylül 2024 Pazartesi: Raflardaki yerini alan yeni kitaplar Bugün 16 Eylül 2024 Pazartesi... Eylül ayının ikinci haftasındayız. Bu hafta da raflardaki yerini alan kitapları siz okurlarımız için listeledik. Kitap alırken listemize göz atmayı unutmamanızı öneririz.

Ergül Tosun

Yeni bir haftadan herkese merhaba; umarım bu hafta da sizler için bol kitaplı geçer. Yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitapları kitapseverler için listeledik. Bugün 16 Eylül 2024 Pazartesi... Artık sonbaharın etkilerini görmeye başladık. Kitap okumak sonbaharda bir başka... Bunu bildiğimiz için her hafta olduğu bu hafta da 10 kitaptan oluşan okuma önerisi hazırladık.

Okurlarını bekleyen kitapları birlikte inceleyim.

İyi okumalar diliyoruz...

YARININ ADAMI

Bir Mustafa Kemal Atatürk kitabı...

Sayfa: 388

GECE YARISINA ÇEYREK KALA

Suç, yolsuzluk ve ölüm üçgeninde bir roman...

Sayfa: 680

UMUTSUZ

Bu oyun herkesin yararına olacaktır. Beau, onun için endişelenen ailesinin merakından kurtulacak, Bailey ise bu küçük kasabadan, önyargılardan ve zorba ağabeylerinden sonsuza dek uzaklaşacaktır. Tek yapması gereken yüzüğü takmak ve halk içinde Beau’dan uzak duramıyormuş gibi davranmaktır. Her adım yeterince kolay görünüyordur.

Sayfa: 424

YAZIK OLMUŞ YÂRSIZ ÖMRÜ GEÇENE

Sayfa: 200

Güzel bir aşk romanı okumak isteyenlere...

HOLLY

New York Times tarafından 2023’ün en iyi 10 kitabı arasında gösterilen ‘Holly’ Altın Kitaplar etiketiyle piyasaya çıktı. Gökçe Yavaş’ın çevirdiği kitapta, yaşayan efsane Stephen King’in en ilginç, en becerikli karakterlerinden Holly Gibney, bir kasabada yaşanan kaybolma vakalarının ardındaki korkunç gerçeği çözmek için geri dönüyor.

Sayfa: 600

GURUR VE ÖNYARGI

Jane Austen'ın dünya klasiği yeni baskısıyla..

Sayfa: 424

BUĞRA

Buğra, Türklerin tarih boyunca karşılaştığı zorluklara karşı direnişinin ve içlerinden çıkan kahramanların simgesi olarak karşımıza çıkıyor. Gerçek dinin yerine geçmeye çalışan batıllar ve doğmalarla nasıl manipüle edildiğimizi gösteren bu roman, okuyucuyu derin bir düşünceye sevk ederken, aynı zamanda heyecan dolu bir macera sunuyor.

Sayfa: 416

KENDİ HEYKELİNİ YONTAN KADINLAR

Bu kapsamlı inceleme, edebiyat araştırmacıları kadar Leylâ Erbil okurları ve meraklıları için de bir başvuru kaynağı.

Sayfa: 168

RUHUMUN KADINLARI

Isabel Allende, anılarının derinliklerine indiği Ruhumun Kadınları’nda bize feminizmle ve kadınlıkla ilişkisini anlatmakla kalmıyor; aynı zamanda yetişkin yaşamının tüm yoğunluğuyla yaşanması, hissedilmesi ve keyif alınması gerektiği gerçeğini de hatırlatıyor.

Sayfa: 192

KEMAL KARPAT'I OKUMA KILAVUZU

Kemal H. Karpat’ı Okuma Kılavuzu adlı bu kısa çalışmanın ana gövdesini, Kemal H. Karpat’ın vefatından sonra ailesinin ve yayıncısının ortak kararı ile 20’den fazla ciltten oluşan Karpat Kitaplığı’nın dizi danışmanlığını üstlenen öğrencisi Kaan Durukan’ın, Hoca’sının kitaplarının yeni baskıları için hazırladığı önsözler teşkil ediyor. Peki neden bu önsözlerin bir araya getirilmesi düşünüldü, başka türlü söylersek bu kitap niye basılıyor?

Sayfa: 300

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