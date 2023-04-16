16 Nisan 2023: Raflardaki kitaplar Bugün 16 Nisan Pazar... Raflarda yer alan, okurlarını bekleyen kitaplardan bu hafta. Listemize göz atmadan okuma yapmayın. Naçizane tavsiyemiz....

Özel İçerik

Bugün nisan ayının ikinci haftası. Ve önümüz bayram. Bayram tatilinde okumanız için yeni çıkan kitaplardan her hafta olduğu gibi bu hafta da sizler için yepyeni bir okuma listesi hazırladık. Okuma önerilerimize bakmadan kitap almayın diyoruz...

Hepinize bol kitaplı günler dileriz.

İyi bayramlar...

Benim Adım Felsefe

Yaşam, insanoğlu için giriş kapısıyla herkesi cezbeden içi zifiri karanlığa gark olmuş, çıkış kapısı olmayan bir katedrale dönmüştü. İnsan; felsefesiz, edebiyatsız, sanatsız, bilimsiz bir çürümenin içinde kalmıştı. İnsanlığı kapısız katedrallere hapseden aslında Tiran ruhlu insanlar değildi, onun kendi içindeki ölümsüz korkaklığıydı.

Sayfa: 90

O An

Sizi temin ederim, bu kitapta anlattığım analiz şeklini ve yöntemi gerçek anlamda kavramayı başarırsanız, tüm travmalarınızı çok daha derin ve eksiksiz biçimde çözebileceksiniz. Böylece pek çok sağlık sorununu geride bırakacaksınız.

Sayfa: 248

Kuru Kız

Kuru Kız, tüm zamanların mağdurları üzerine, yenilikçi, ezber bozan bir roman...

Sayfa: 216

Bir Ağacın Günlüğü

Bir Ağacın Günlüğü tabiatı, dünyayı ve insanları bambaşka bir perspektiften, dokunaklı bir dille ele alan benzersiz bir yapıt... Baştan sona bir ağacın dilinden aktarılan bu satırlar, okuyan herkesi değiştirip doğaya yeni bir gözle bakmayı öğreten bir tılsım.

Sayfa: 168

Acelesi Olanlar İçin Astrofizik

Uzay ve zamanın ne anlama geldiği; evrenin, galaksilerin, gezegenlerin, yıldızların ve dünyamızın nasıl oluştuğu; madde, karanlık madde, enerji ve ışığın ne olduğu gibi ufuk açıcı sorulara cevap ararken ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson’dan daha iyi bir rehber düşünülemez.

Sayfa: 168

Manga Boyama Cilt 1 - Fantasy

Anime evreninin masalsı atmosferinden kawaii kızlarının renkli dünyasına, gotik manganın büyüleyici örneklerinden cesur savaşçıların acımasız yaşamlarına uzanan fantastik bir yolculuğa çıkmaya hazır olun.

Sayfa: 40

Kurtuluştan Kuruluşa Cumhuriyet

Sinan Meydan'dan çok konuşulacak bir kitap...

Sayfa: 344

Hizmetçi

Sayfalarını çevirmekten kendinizi alıkoyamayacağınız ters köşelerle dolu muhteşem bir eser. Penceredeki Kadın, Aramızdaki Kadın ve Trendeki Kız kitaplarını sevenler bu kitabı elinden bırakamayacak.

Sayfa: 352

Dikenler Şehri

Soluk soluğa bir okumaya ne dersiniz?

Sayfa: 272

Şövalye

Hayat All Saints’in altın çocuğuna çelme taktığında şövalyelerin kahraman olmadığını öğrenmek zorunda kalacaktı. Bazen en büyük aşk hikâyeleri trajediyle güzelleşirdi.

Sayfa: 416

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ergul.tosun@ensonhaber.com