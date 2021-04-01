17 Ağustos Depremi'nin acıları Babamla Ben adlı kitapta

Yazar Mevlüt Soysal, son kitabı Babamla Ben'de 17 Ağustos felaketinin acılarını anlattı. Kitap yaşanan depremde baba-oğul dramını gözler önüne seriyor.

Yazarlığının yanı sıra jeolog olan Soysal, depremin yarattığı travmaları okuyucularıyla paylaşırken, jeoloji biliminden de faydalandı.

17 Ağustos felaketinin yaşandığı uzun yıllardır gazetecilik yapan Mevlüt Soysal, yeni kitabında eğitim aldığı alan olan jeolojiden beslendi.

Daha önce Tek Tanığım Gökyüzü, Dünün Birinde ve Temmuz gibi kitaplarıyla önemli bir okuyucu kitlesi yakalayan Soysal’ın Babamla Ben adındaki son kitabı raflardaki yerini aldı.

BABA VE OĞUL HİKAYESİ

Soysal bu kitabında, 17 Ağustos depremini yaşamış olan baba ve oğlun hikayesini anlattı.





ACI HATIRLAR...

17 Ağustos depreminin acı hatıralarını bu Babamla Ben de yeniden hatırlatan Soysal’ın kitabındaki baş karakter, 17 Ağustos’ta Gölcük’teki evinin yıkılması üzerine enkazdan çıkan ve jeoloji mühendisliği alanında akademik kariyer yapan bir baba.

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Sayfa: 304

BİR DRAM KİTABI

Bu babanın yıkılan evlerde insanları hayatta bırakacak bir buluşa imza atması üzerine şekillenen olayları anlatan Soysal, sayfalarında deprem ve sonrasında yaşanan dramlara yer veriyor.

Mevlüt Soysal

İNSAN DÜNÜNÜ SİLE BİLİR Mİ

İnsan dününü silebilir mi? sorusunun yanıtını da bu eserinde arayan Soysal, depremin ardından yaptığı bir hata ve bu hatanın doğurduğu acı sonuçlar nedeniyle 17 Ağustos’la yüzleşemeyen babanın oğlu ile yaşadığı çatışmaları okuyucularıyla paylaşıyor.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com



