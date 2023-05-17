17 Mayıs 2023: Raflardaki kitaplar Mayıs ayının ikinci haftasındayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitaplarla siz okurlara rehber olmaya devam ediyoruz. Yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitaplardan sizler için seçtiğimiz listeye göz atmayı unutmayın.

Özel İçerik

Türkiye'nin gündemi yoğun ve malum seçim atmosferi tüm hızıyla devam ediyor. Biraz soluklanmak isteyen okurlar için yeni çıkan kitaplardan bir liste hazırladık. Ensonhaber Kitap Ayracı sayfasına bakmadan kitap seçimi yapmayın diyoruz.

İyi okumalar diliyoruz...

Lohusa Şerbeti

Ergün Kazanır, polisiye öğelerle bezenmiş Lohusa Şerbeti’nde okuru hem güldürüyor hem de heyecanlı bir yolculuğa çıkarıyor.

Sayfa: 136

Cumhuriyet'in 100 İsmi: Büyük Devrimin Portreleri

Bu kitapta Nezihe Muhittin gibi kadın hakları aktivistlerinden Mustafa Suphi gibi devrimci Bolşeviklere, Mehmet Âkif gibi gelenekçi entelektüellerden Ahmet Ağaoğlu ve Yusuf Akçura gibi fikir adamlarına, Fuat Köprülü gibi biliminsanlarından Ahmet Emin gibi Columbia Üniversitesi’nde doktora yapmış gazetecilere rast geleceksiniz.

Sayfa: 432

Yarın Yok

Ayşe Kulin’den bugün hafife aldığımız sorunların olası sonuçlarına işaret eden, aynı zamanda kıymetini bilmediğimiz zenginliklerin altını çizen ve umudu asla bırakmamaya çağıran bir roman.

Sayfa: 160

Ev Yapımı Mucizeler - Olağanüstü Anlar İçin

Ayaklarınızın yerden kesileceği, karnınızda kelebeklerin uçuşacağı, heyecandan yerinizde duramayacağınız ve hayat boyu hiç unutamayacağınız anlar yaşamaya var mısınız?

Sayfa: 176

Karsu'nun Mutfağı

Hatay bölgesini yeniden inşa etmek epey uzun zaman alacak. Oraların nasıl güzel olduğunu, hayatın tadının nasıl çıkarıldığını unutma tehlikesiyle karşı karşıya kalanlar için bu kitap, bir anımsatıcı görevi de üstlenecek.

Sayfa: 240

Resimdeki Kadın

Yazar McCormack, Resimdeki Kadın’da Berthe Morisot, Judy Chicago, Kara Walker’dan Beyoncé’ye uzanan çeşitli kadın sanatçının çalışmalarını inceleyerek estetik bulduğumuz imgelere dair farklı bir bakış açısı sunar bize; inşa ettiğimiz kalıpları yıkıp kadını (veya insanı) gerçek benliğiyle kabullenmemiz gerektiğini fark etmemizi sağlar.

Sayfa: 208

Fabrika Hatası

Bu kitap, insanlık tarihinin en başından bugüne kadar yüz akı veya yüz karası olarak sürekli parmakla gösterilen ve parmak sallanan gençliğe hitap etmektedir.

Sayfa: 150

Sıfır Atık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği kitap...

Sayfa: 248

Tolkien Evreni'nden Yemek Tarifleri

Yerlerinden ve karakterlerinden esinlenilmiş yemek tarifleriyle kendinizi Tolkien’in destansı fantezi dünyasına kaptırın ve hem orklara hem de elflere hitap eden bir ziyafet hazırlayın.

Sayfa: 176

Parmenides - Nereden Başladığımın Bir Önemi Yok Çünkü Geri Döneceğim Oraya

Sokrates öncesi doğa filozoflarının en önemlilerinden Parmenides, özellikle Varlık’ın niteliklerine dair bütüncül yaklaşımıyla ontolojinin temel soru ve çatışmalarına rehberlik etmiştir.

Varlık Bir midir yoksa Çok mudur, Varlık dingin midir yoksa dönüşüm halinde midir gibi ontolojinin en kritik soruları, Parmenides’in şiirsel felsefesinde hem cevaplanır hem de tartışmaya açılır. Bu tartışmalar, Parmenides’in çağdaşları olan Herakleitos ve Empedokles’in de katılımlarıyla birlikte felsefe tarihi için adeta bir ontoloji fragmanına dönüşmüştür.

Gerek felsefe tarihi okumalarımız gerekse de ontolojik kavrayışımız için Parmenides olmazsa olmaz bir duraktır.

Sayfa: 56

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