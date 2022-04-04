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    Haftanın yeni çıkan kitapları

    Haftanın yeni çıkan kitapları siz kitapseverler için hazırladık.
    • Özel İçerik
    • 04.04.2022 - 09:14
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    Haftanın yeni çıkan kitapları

    Bugün nisan ayının ilk haftası ve yeni kitaplar da yayınlanmaya devam ediyor. Kitap raflarındaki yerini alan yeni kitapları siz kitapseverler için hazırladık.

    İyi okumalar dileriz...

    İnsanlar

    Haftanın yeni çıkan kitapları #1

    İnsan nedir sorusu üzerine düşünceler..

    Sayfa: 296

    Benim Kahramanım Türk Halkıdır

    Haftanın yeni çıkan kitapları #2

    Usta aktör, çocukluğundan başlayarak ölümden döndüğü günlere kadar hayatından anları, anıları bir araya getiriyor. Zaman zaman nemli gözlerle zaman zaman gülerek okuyacağınız anılarda samimiyetini asla elden bırakmıyor. Babasıyla koyun güttüğü yılları, İran Şahı’nın davetinde yaşadıklarını, doktorluk günlerindeki tanıklıklarını ve elbette Yeşilçam yıllarını kendi penceresinden anlatıyor.

    Sayfa: 152

    Kusur İmzadır Kusursuzluk Bir Yalan

    Haftanın yeni çıkan kitapları #3

    Kusurlarına Rağmen Birine Âşık Olmak Yoktur. Kusurlara Âşık Olmak Vardır.

    Sayfa: 160

    Aşkın De Hali

    Haftanın yeni çıkan kitapları #4

    Hep birlikte geçmişlerine bakarken anladılar ki; bildikleri ve bilmedikleri bütün hâlleriyle aşk, gözlerinin önünde idi.

    Sayfa: 360

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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