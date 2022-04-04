Haftanın yeni çıkan kitapları siz kitapseverler için hazırladık.

Bugün nisan ayının ilk haftası ve yeni kitaplar da yayınlanmaya devam ediyor. Kitap raflarındaki yerini alan yeni kitapları siz kitapseverler için hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

İnsanlar

İnsan nedir sorusu üzerine düşünceler..

Sayfa: 296

Benim Kahramanım Türk Halkıdır

Usta aktör, çocukluğundan başlayarak ölümden döndüğü günlere kadar hayatından anları, anıları bir araya getiriyor. Zaman zaman nemli gözlerle zaman zaman gülerek okuyacağınız anılarda samimiyetini asla elden bırakmıyor. Babasıyla koyun güttüğü yılları, İran Şahı’nın davetinde yaşadıklarını, doktorluk günlerindeki tanıklıklarını ve elbette Yeşilçam yıllarını kendi penceresinden anlatıyor.

Sayfa: 152

Kusur İmzadır Kusursuzluk Bir Yalan

Kusurlarına Rağmen Birine Âşık Olmak Yoktur. Kusurlara Âşık Olmak Vardır.

Sayfa: 160

Aşkın De Hali

Hep birlikte geçmişlerine bakarken anladılar ki; bildikleri ve bilmedikleri bütün hâlleriyle aşk, gözlerinin önünde idi.

Sayfa: 360

İletişim için:

Kitap@ensonhaber.com.tr