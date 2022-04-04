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Haftanın yeni çıkan kitapları
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- 04.04.2022 - 09:14
Bugün nisan ayının ilk haftası ve yeni kitaplar da yayınlanmaya devam ediyor. Kitap raflarındaki yerini alan yeni kitapları siz kitapseverler için hazırladık.
İyi okumalar dileriz...
İnsanlar
İnsan nedir sorusu üzerine düşünceler..
Sayfa: 296
Benim Kahramanım Türk Halkıdır
Usta aktör, çocukluğundan başlayarak ölümden döndüğü günlere kadar hayatından anları, anıları bir araya getiriyor. Zaman zaman nemli gözlerle zaman zaman gülerek okuyacağınız anılarda samimiyetini asla elden bırakmıyor. Babasıyla koyun güttüğü yılları, İran Şahı’nın davetinde yaşadıklarını, doktorluk günlerindeki tanıklıklarını ve elbette Yeşilçam yıllarını kendi penceresinden anlatıyor.
Sayfa: 152
Kusur İmzadır Kusursuzluk Bir Yalan
Kusurlarına Rağmen Birine Âşık Olmak Yoktur. Kusurlara Âşık Olmak Vardır.
Sayfa: 160
Aşkın De Hali
Hep birlikte geçmişlerine bakarken anladılar ki; bildikleri ve bilmedikleri bütün hâlleriyle aşk, gözlerinin önünde idi.
Sayfa: 360
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