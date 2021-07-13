Halikarnas Balıkçısı nasıl baba katili oldu

Halikarnas Balıkçısı nasıl baba katili oldu

Halikarnas Balıkçısı takma adıyla bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı, psikolojik sorunlar yaşadığı babasıyla tartıştı. Ne olduysa o gece oldu. Türk edebiyatının usta ismi, babasını tek kurşunla öldürdü.

Halikarnas Balıkçısı olarak da bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı, 1890’da İstanbul’da doğdu. 13 Ekim 1973’te İzmir’de yaşamını yitirdi.

Yazılarında, çok sevdiği Bodrum’un antik çağlardaki ismi olan Halikarnasos’tan esinlenerek Halikarnas Balıkçısı takma adını kullandı.

Osmanlı Padişahı Abdülhamit döneminin devlet adamlarından tarihçi Şakir Paşa’nın oğlu. Çocukluğu babasının görevi nedeniyle bulundukları Atina’da geçti. İlköğrenimini Büyükada Mahalle Mektebi’nde, ortaöğrenimini Robert Kolej’de tamamladı.

OXFORD'DA BİR TÜRK YAZAR

İngiltere’ye gitti.Oxford Üniversitesi’nde dört yıl Yakın Çağlar Tarihi okudu, üniversiteyi orada bitirdi. İstanbul’a dönünce Diken, Resimli Gazete, Resimli Ay, İnci gibi dergilerde yazılar yazdı, kapak resimleri ve süslemeler yaptı, karikatürler çizdi. Çizgi romanlar yaptı. İlk öyküleri 1920’li yıllardan başlayarak yayınlandı.





BODRUM AŞIĞI

Cumhuriyet’in ilanından sonra asker kaçaklarıyla ilgili bir yazısı yüzünden 3 yıl kalebentliğe mahkum edildi ve Bodrum’a sürüldü. 1.5 yıl Bodrum’da kaldı. Cezasının son yarısını İstanbul’da geçirdi. Yeniden yürekten bağlandığı Bodrum’a döndü. 1947’den itibaren çocuklarının eğitimi için İzmir’e yerleşti. Ölümünden sonra da Bodrum’a gömüldü.

BABA OĞUL ÇATIŞMASI

Cevat Şakir ve babası, eski büyükelçi Şakir Paşa'yı öldürmek için sinsi olanlar kurmaya başladı. Maddi sorunlarla boğuşan Şakir Paşa, bir gece yine oğluyla tartıştı, aralarında şiddetli bir kavga oldu.

Şakir Paşa

BİR GECE....

Bunun üzerine babasını öldürmeyi aklına koyan Cevat Şakir, bir gece herkes uyurken gizlice babasının odasına gider. Kapıyı yavaşça açar ve derin bir soluk alarak babasının başucuna gelir. Yanına aldığı silahla tek kurşunla babasını hayattan kopartır.

Ergül Tosun

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