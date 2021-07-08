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    1980'li yılların edebiyat dünyasının gündemi: Muzır Kurulu

    Muzır Kurulu 1980'lerde yayıncılık dünyasının neredeyse tek gündemiydi.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 09:40
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    1980'li yılların edebiyat dünyasının gündemi: Muzır Kurulu

    1980’li yıllar boyunca Muzır Kurulu ülkemizin ve yayıncılık dünyamızın neredeyse tek gündem maddesi olmuştu. Yargılanan, yakılarak imha edilmesine karar verilen kitaplar hakkındaki hükümlerin bir de gerekçesi oluyordu elbette.

    1980 li yılların edebiyat dünyasının gündemi: Muzır Kurulu #1

    EDEBİ DEĞERİ YOK GÖRÜŞÜ

    Yukarıdaki kupürde “Muzır Kurulu”nun bu gerekçelerinden kısa alıntılar göreceksiniz, şaşırmayın… Aynı günlerde Pınar Kür ve Erdal Öz de Asılacak Kadın romanıyla ilgili yargılanıyorlardı ve kurul, romanın edebî değeri olmadığı yönünde eleştirel bir gerekçe bile sunabilmişti…

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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