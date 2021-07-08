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- 1980'li yılların edebiyat dünyasının gündemi: Muzır Kurulu
1980'li yılların edebiyat dünyasının gündemi: Muzır Kurulu
Muzır Kurulu 1980'lerde yayıncılık dünyasının neredeyse tek gündemiydi.
- Haber Merkezi
- 08.07.2021 - 09:40
1980’li yıllar boyunca Muzır Kurulu ülkemizin ve yayıncılık dünyamızın neredeyse tek gündem maddesi olmuştu. Yargılanan, yakılarak imha edilmesine karar verilen kitaplar hakkındaki hükümlerin bir de gerekçesi oluyordu elbette.
EDEBİ DEĞERİ YOK GÖRÜŞÜ
Yukarıdaki kupürde “Muzır Kurulu”nun bu gerekçelerinden kısa alıntılar göreceksiniz, şaşırmayın… Aynı günlerde Pınar Kür ve Erdal Öz de Asılacak Kadın romanıyla ilgili yargılanıyorlardı ve kurul, romanın edebî değeri olmadığı yönünde eleştirel bir gerekçe bile sunabilmişti…
Ergül Tosun
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