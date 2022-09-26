Yeni çıkan kitaplardan bu hafta

Yeni çıkan, raflardaki yerini alan yeni kitaplardan öne çıkanlar...

Eylül ayının son haftasında çıkan yeni kitaplar okurlarını bekliyor. Rfalardaki yerini alan kitaplardan sizler için seçtiklerimiz.

İyi okumalar dileriz...

Uzak Dağlar ve Hatıralar

Orhan Pamuk'un resimli ve özel hatıra defterlerinden seçmeler...

Sayfa: 400

Talat Paşanın Evrak-ı Metrukesi

Bu kitap, 1915’teki Ermeni tehciri konusunda tehcirin mimarı Sadrazam Mehmed Talât Paşa’nın özel arşivinde bulunan ve şimdiye kadar yayınlanmamış belgelerden meydana geliyor. Paşa tehcir öncesindeki Ermeni nüfusu, kaç Ermeni’nin nereden nereye gönderildiği ve tehcir sonrasındaki Ermeni nüfusunun ne olduğu gibi senelerdir tartışılan konulara şahsî kayıtlarına dayanarak bizzat cevap veriyor.

Sayfa: 272

Dinle Beni

Anneler her şeyi bilir… Ama dinleyen kim?

Sayfa: 256

Özgüven

Bugüne dek özgüven gelişimi ile ilgili yazılmış diğer kaynaklardan farklı bir yaklaşımla ele alınan bu kitapla amaç meseleye tersten bakarak değerlendirmene ve harekete geçmene ilham olmaktır. Kitap bu yolda izleyebileceğin birçok strateji için seni gülümseterek motive edecektir.

Sayfa: 200

Geleceğe Bir Sen Bırak

Aile danışmanı, sosyolog, motivasyon konuşmacısı ve fütürist Fırat Uzer’in kaleminden umuda, mutluluğa ve kendini gerçekleştirmeye dair yalın fakat duygu yüküyle dopdolu satırlar.

Sayfa: 272

İmzalı-Türklerin Tarihi 1 - Orta Asya'nın Bozkırlarından Avrupa'nın Kapılarına

Orta Asya’nın bozkırlarından Avrupa’nın kapılarına, İlber Ortaylı’nın satırları arasında dolaşmak isteyen her yaştan okurun zevkle okuyacağı bir başucu kitabı...

Sayfa: 272

Hayalperestler Tiyatrosu





Sondan Başlıyoruz

Duchess, hikâyesiyle okuru yakasından kavrayıp hiç bırakmıyor, son sayfaya kadar taşıdıktan sonra da etkilemeye devam ediyor. Whitaker sorunlu hayatları, yanlış kararları ve pişmanlığı işlese de Duchess'ın gücü ve varoluşu, umuda bir güzelleme.

Sayfa: 364

Bir Borsa Spekülatörünün Anıları

Lefèvre’nin pratik zekâ dolu anlatımında bulunacak eşsiz zevk, piyasalardaki borsa hayranlarını bu kitaba çekiyor.

Sayfa: 456

İçin İçin Yanan Ateş

Milyonlarca okuru büyüleyen Trendeki Kız ve Karanlık Sular’ın yazarı Paula Hawkins’ten aldatmaya, cinayete ve intikama dair yepyeni bir roman.

Sayfa: 320



