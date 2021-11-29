19'uncu ve 20'nci yüzyılın en iyi kitapları

19'uncu ve 20'nci yüzyılın en iyi kitapları

Dünya edebiyatına yön veren pek çok yazarın klasikleri 19'uncu ve 20'nci yüzyılın en önemli kitapları arasında yer alıyor.

New York Times yazarı Peder Zane'nin geçtiğimiz yıllarda yaptığı ankette, okurlardan gelen en iyi kitaplar listesinde pek çok önemli dünya klasiği yer alıyor. iki dönem halinde değerlendirilen ankette, 20. ve 19'uncu yüzyıl arasındaki eserler mercek altına alındı.

İşte dönemlere göre en iyi kitaplar...

20. YÜZYILIN EN İYİ 10 ESERİ

Lolita, Vladimir Nabokov

Muhteşem Gatsby, F. Scott Fitzgerald Kayıp Zamanın izinde, Marcel Proust

Ulysses, James Joyce

Dublinliler, James Joyce

Ses ve Öfke, William FaulknerYüz Yıllık Yalnızlık, Gabriel Garcia Marquez

Deniz Feneri , Virginia Woolf Flannery O'Connor'un tüm öyküleri

Solgun Ateş, Vladimir Nabokov

19. YÜZYILIN EN İYİ 10 ESERİ

Anna Karenina, Leo Tolstoy

Madame Bovary, Gustave Flaubert Savaş ve Barış, Leo Tolstoy

Huckleberry Finn'in Maceraları, Mark Twain Çehov'un tüm öyküleri

Middlemarch, George Eliot Moby Dick, Herman Melville

Büyük Umutlar,

Charles Dickens Suç ve Ceza, Fyodor Dostoyevsky

Emma, Jane Austen

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