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19'uncu ve 20'nci yüzyılın en iyi kitapları
- Haber Merkezi
- 29.11.2021 - 11:48
- Güncelleme : 29.11.2021 - 12:04
New York Times yazarı Peder Zane'nin geçtiğimiz yıllarda yaptığı ankette, okurlardan gelen en iyi kitaplar listesinde pek çok önemli dünya klasiği yer alıyor. iki dönem halinde değerlendirilen ankette, 20. ve 19'uncu yüzyıl arasındaki eserler mercek altına alındı.
İşte dönemlere göre en iyi kitaplar...
20. YÜZYILIN EN İYİ 10 ESERİ
Lolita, Vladimir Nabokov
Muhteşem Gatsby, F. Scott Fitzgerald Kayıp Zamanın izinde, Marcel Proust
Ulysses, James Joyce
Dublinliler, James Joyce
Ses ve Öfke, William FaulknerYüz Yıllık Yalnızlık, Gabriel Garcia Marquez
Deniz Feneri , Virginia Woolf Flannery O'Connor'un tüm öyküleri
Solgun Ateş, Vladimir Nabokov
19. YÜZYILIN EN İYİ 10 ESERİ
Anna Karenina, Leo Tolstoy
Madame Bovary, Gustave Flaubert Savaş ve Barış, Leo Tolstoy
Huckleberry Finn'in Maceraları, Mark Twain Çehov'un tüm öyküleri
Middlemarch, George Eliot Moby Dick, Herman Melville
Büyük Umutlar,
Charles Dickens Suç ve Ceza, Fyodor Dostoyevsky
Emma, Jane Austen
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