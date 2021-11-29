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    19'uncu ve 20'nci yüzyılın en iyi kitapları

    Dünya edebiyatına yön veren pek çok yazarın klasikleri 19'uncu ve 20'nci yüzyılın en önemli kitapları arasında yer alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 12:04
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    19'uncu ve 20'nci yüzyılın en iyi kitapları

    New York Times yazarı Peder Zane'nin geçtiğimiz yıllarda yaptığı ankette, okurlardan gelen en iyi kitaplar listesinde pek çok önemli dünya klasiği yer alıyor. iki dönem halinde değerlendirilen ankette, 20. ve 19'uncu yüzyıl arasındaki eserler mercek altına alındı.

    İşte dönemlere göre en iyi kitaplar...

    20. YÜZYILIN EN İYİ 10 ESERİ

    Lolita, Vladimir Nabokov
    Muhteşem Gatsby, F. Scott Fitzgerald Kayıp Zamanın izinde, Marcel Proust
    Ulysses, James Joyce
    Dublinliler, James Joyce
    Ses ve Öfke, William FaulknerYüz Yıllık Yalnızlık, Gabriel Garcia Marquez
    Deniz Feneri , Virginia Woolf Flannery O'Connor'un tüm öyküleri
    Solgun Ateş, Vladimir Nabokov

    19 uncu ve 20 nci yüzyılın en iyi kitapları #1

    19. YÜZYILIN EN İYİ 10 ESERİ

    Anna Karenina, Leo Tolstoy
    Madame Bovary, Gustave Flaubert Savaş ve Barış, Leo Tolstoy
    Huckleberry Finn'in Maceraları, Mark Twain Çehov'un tüm öyküleri
    Middlemarch, George Eliot Moby Dick, Herman Melville
    Büyük Umutlar,
    Charles Dickens Suç ve Ceza, Fyodor Dostoyevsky
    Emma, Jane Austen

    Kitap sayfası için iletişim:

    Kitap@ensonhaber.com.tr

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