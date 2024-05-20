20 Mayıs 2024 Pazartesi: Raflardaki yerini alan yeni kitaplar Bugün 20 Mayıs 2024... Raflardaki yerini alan, okurlarını bekleyen yeni kitapları siz kitapseverler için hazırladık. Listemizde herkese göre kitap var.

Özel İçerik

Yeni kitap okumak isteyen okurlar için raflardaki yerini alan eserlerden bir liste hazırladık. Kararsız okurlar için 10 yeni kitap seçkisi sunuyoruz.

İyi okumalar diliyoruz...

İmzalı - Hayat En Çok İyileri Kırar - Kırıldığımız Yerden Güçlenmenin Yolları

Mert İnan sordu, Acar Baltaş yanıtladı; Hayat En Çok İyileri Kırar, hayat üzerine düşünmek ve farklı yolları denemek isteyenler için bir başucu kaynağı...

Sayfa: 320

İçimdeki Ben’e Mektuplar

Sahra Hazal Kaleli’nin yazdığı İçimdeki Ben’e Mektuplar’ı okuduğunuzda, her birimizin hikâyesinin temelde ne kadar ortak olduğunu görecek ve yolculuğunuzda ihtiyacınız olan o iç sesi duymaya başlayacaksınız.

Sayfa: 256

Kal Bizimle Daphne

Kalenin Havvası isimli ilk kitabıyla okurların beğenisini kazanan yazar Yelgin Arkoç Mesci’nin yeni kitabı Kal Bizimle Daphne, Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kitap, Defne isimli kızın mutluluk ve özgürlük arayışı içinde Daphne’ye dönüşme yolculuğunu anlatıyor.

Sayfa: 200

Kurdun Mutluluğu

Paolo Cognetti’nin ışıltılı bakışlarını ve berrak sesini, insan ilişkilerini aktarmadaki üstün becerilerini ve doğayla kesintisiz bir diyalog içindeki gözlem yapma yeteneğini önceki romanlarından biliyoruz. Bu romanında da okuru, yaraları ve huzursuzlukları ne olursa olsun kaçışı dağlarda arayan karakterlerin yaşamına, kader birliği içindeki dostluklara götürüyor.

Tanrıların Bahçesi

Durrell ailesinin maceraları üçlemenin son kitabı Tanrıların Bahçesi’nde de hızını kesmeden devam ediyor. Aileye katılan yeni hayvanlarla tanışıyor; Gerald’la birlikte zeytinliklere, ormanın derinliklerine dalıyor; kıpırtısız, sıcacık denizin ilginç canlılarını gözlemliyoruz. Verilen partiler, yatıya gelen eksantrik misafirler, krallar, Fransız kontları, Hint fakirleri… Siz de bu tatlı kakofoniye kapılmaya hazır olun!

Sayfa: 232

Sazın Teli Koptu

Sazın Teli Koptu, Livaneli-Öz dostluğunun anılarla, mektuplarla, söyleşilerle, yazılarla kurulmuş hikâyesi olduğu kadar, Türkiye ve Avrupa için bir dönem panoraması da sunuyor.

Sayfa: 176

Otuzların Kadını

Tomris Uyar, Otuzların Kadını'nın 1936 Mart’ında yapılmış yağlıboya portresinin iç çizgilerini okumayı deniyor.

Sayfa: 128

Becerikli Bay Ripley

Patricia Highsmith’in beş kitaptan oluşan Ripley serisinin ilk kitabı olan Becerikli Bay Ripley, yazarına “Mystery Writers of America” ve “Grand Prix de Littérature Policière” ödüllerini kazanmıştır. Birçok dile çevrilen bu kitap ayrıca filmlere de uyarlanmıştır.

Sayfa: 263

Bir Kol Hikayesi

Perulu yazar Ricardo Sumalavia, Bir Kol Hikâyesi'nde davetsiz bir uzvun öyküsünü tasarruflu ve zarif bir dille anlatıyor.

Sayfa: 85

Muhtelif Evhamlar Kitabı

Muhtelif Evhamlar Kitabı. İs bağlamış sokakları, naftalin kokan paltoları, dördüncü ayakta yatan kuponları, hizada bekleyen bıyıklı tuzlukları, intihara meyilli tahta mandalları, hikâyesi hiç bitmeyen sokak bilgelerini, mesai mesai deliren beyaz yakalıları ve günlük yaşamın lime lime ettiği tüm evhamlı ruhları anlatıyor.

Sayfa: 128

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