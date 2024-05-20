20 Mayıs 2024 Pazartesi: Raflardaki yerini alan yeni kitaplar

Yeni kitap okumak isteyen okurlar için raflardaki yerini alan eserlerden bir liste hazırladık. Kararsız okurlar için 10 yeni kitap seçkisi sunuyoruz.
İyi okumalar diliyoruz...
İmzalı - Hayat En Çok İyileri Kırar - Kırıldığımız Yerden Güçlenmenin Yolları
Mert İnan sordu, Acar Baltaş yanıtladı; Hayat En Çok İyileri Kırar, hayat üzerine düşünmek ve farklı yolları denemek isteyenler için bir başucu kaynağı...
Sayfa: 320
İçimdeki Ben’e Mektuplar
Sahra Hazal Kaleli’nin yazdığı İçimdeki Ben’e Mektuplar’ı okuduğunuzda, her birimizin hikâyesinin temelde ne kadar ortak olduğunu görecek ve yolculuğunuzda ihtiyacınız olan o iç sesi duymaya başlayacaksınız.
Sayfa: 256
Kal Bizimle Daphne
Kalenin Havvası isimli ilk kitabıyla okurların beğenisini kazanan yazar Yelgin Arkoç Mesci’nin yeni kitabı Kal Bizimle Daphne, Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kitap, Defne isimli kızın mutluluk ve özgürlük arayışı içinde Daphne’ye dönüşme yolculuğunu anlatıyor.
Sayfa: 200
Kurdun Mutluluğu
Paolo Cognetti’nin ışıltılı bakışlarını ve berrak sesini, insan ilişkilerini aktarmadaki üstün becerilerini ve doğayla kesintisiz bir diyalog içindeki gözlem yapma yeteneğini önceki romanlarından biliyoruz. Bu romanında da okuru, yaraları ve huzursuzlukları ne olursa olsun kaçışı dağlarda arayan karakterlerin yaşamına, kader birliği içindeki dostluklara götürüyor.
Tanrıların Bahçesi
Durrell ailesinin maceraları üçlemenin son kitabı Tanrıların Bahçesi’nde de hızını kesmeden devam ediyor. Aileye katılan yeni hayvanlarla tanışıyor; Gerald’la birlikte zeytinliklere, ormanın derinliklerine dalıyor; kıpırtısız, sıcacık denizin ilginç canlılarını gözlemliyoruz. Verilen partiler, yatıya gelen eksantrik misafirler, krallar, Fransız kontları, Hint fakirleri… Siz de bu tatlı kakofoniye kapılmaya hazır olun!
Sayfa: 232
Sazın Teli Koptu
Sazın Teli Koptu, Livaneli-Öz dostluğunun anılarla, mektuplarla, söyleşilerle, yazılarla kurulmuş hikâyesi olduğu kadar, Türkiye ve Avrupa için bir dönem panoraması da sunuyor.
Sayfa: 176
Otuzların Kadını
Tomris Uyar, Otuzların Kadını'nın 1936 Mart’ında yapılmış yağlıboya portresinin iç çizgilerini okumayı deniyor.
Sayfa: 128
Becerikli Bay Ripley
Patricia Highsmith’in beş kitaptan oluşan Ripley serisinin ilk kitabı olan Becerikli Bay Ripley, yazarına “Mystery Writers of America” ve “Grand Prix de Littérature Policière” ödüllerini kazanmıştır. Birçok dile çevrilen bu kitap ayrıca filmlere de uyarlanmıştır.
Sayfa: 263
Bir Kol Hikayesi
Perulu yazar Ricardo Sumalavia, Bir Kol Hikâyesi'nde davetsiz bir uzvun öyküsünü tasarruflu ve zarif bir dille anlatıyor.
Sayfa: 85
Muhtelif Evhamlar Kitabı
Muhtelif Evhamlar Kitabı. İs bağlamış sokakları, naftalin kokan paltoları, dördüncü ayakta yatan kuponları, hizada bekleyen bıyıklı tuzlukları, intihara meyilli tahta mandalları, hikâyesi hiç bitmeyen sokak bilgelerini, mesai mesai deliren beyaz yakalıları ve günlük yaşamın lime lime ettiği tüm evhamlı ruhları anlatıyor.
Sayfa: 128
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com
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