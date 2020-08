2020 Booker Ödülleri uzun listesinden iki roman Türkçede

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Booker Ödülleri 13 kitaplık prestijli ödül listesine, bu yıl çıkış romanlarıyla kadınlar damga vurdu…

Mail kutumda böyle bir bilgiyle karşılaşmak beni çok mutlu etti. Dünyanın neresinde olursa olsun, kadınların başarısını takdir etmeyi çok seviyorum. Konu bir de kitaplarsa…

Evet, geçtiğimiz günlerde Booker Ödülleri uzun listesi açıklandı. Margeret Busby’nin başkanlığında Lee Child, Sameer Rahim, Lemn Sissay ve Emily Wilson’dan oluşan jüri, 162 romanlık listeden 13 kitaplık bir uzun liste oluşturdu. Bizi de ilgilendiren yanı ise, bu listedeki iki kitaptan Avni Doshi’nin ‘The Burnt Sugar’ ve Kiley Reid’in ‘Such a Fun Age’ adlı romanlarını, April Yayınları yeni sezon programında Türkçeyle buluşturuyor. Yazarı için onur duyulası bu haber, okur için de mutluluk verici değil mi?

Şimdi biraz bu iki romandan ve yazarından bahsedelim…

(Avni Doshi)

THE BURNT SUGAR

The Burnt Sugar, bir yüzleşme romanı. Anne kız ilişkisine odaklanırken öte yandan da sevgiye ve ihanete, hafızaya ve kayıplara dikkat çekerek nefes kesiyor.

Yazarımız Doshi, 1982’de New Jersey’de doğmuş ve şimdi Dubai’de yaşıyor. 2013’te Tibor Jones South Asia Ödülü’ne layık görülen Doshi, birkaç hafta önce yayımlanan ilk romanı Burnt Sugar ile tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Pek yakında Türkçeyle buluşacak roman, Rusça, İspanyolca, Japonca, Sırpça, Katalanca dillerinde de okurlarıyla buluşmak üzere.

(Kiley Reid)

SUCH A FUN AGE

Such a Fun Age ırka, ayrıcalıklara dair çekim gücü yüksek bir roman. Eleştirmenlerden bu yönüyle tam not almış. Eleştirmenler, yazarımız Reid’i de empati dozu yüksek bir üstün yetenek olarak tanımlıyor.

Reid, 1987’de Los Angeles’de doğmuş ve yazarlık kariyerini Philadelphia’da sürdürüyor. Such a Fun Age ilk romanı. 2019 biterken yayımlanan bu ilk roman, ikinci haftasında New York Times çoksatanlar listesine girdi. İlk ayında da film hakları satıldı. Such a Fun Age, Booker listesinden de önce Reese Witherspoon’un Kitap Kulübü başta olmak üzere birçok seçki ve listeye alındı…

Bakalım ülkemizde de bu kadar sevilecekler mi?

