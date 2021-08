Haberler

Kitap Haberleri

2021 Booker Ödülü sahibi: Anuk Arudpragasam

2021 Booker Ödülü sahibi: Anuk Arudpragasam

Yazarın ilk romanı The Story of a Brief Marriage ile yeni romanının ikisi de Sri Lanka İç Savaşı’nı etkileyici bir dille anlatıyor. Anuk Arudpragasam, yazma sürecini ve yazarlığını anlattı.