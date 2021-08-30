2021 Booker Ödülü sahibi: Anuk Arudpragasam

Yazarın ilk romanı The Story of a Brief Marriage ile yeni romanının ikisi de Sri Lanka İç Savaşı’nı etkileyici bir dille anlatıyor. Anuk Arudpragasam, yazma sürecini ve yazarlığını anlattı.

İlk romanı bu trajik koşullar içindeki hayatı, yeni hayatıysa savaşın sonrasını ele alıyor. Peki Anuk Arudpragasam nasıl biri ve kimlerden ilham alıyor? Kendisiyle yapılan söyleşiden bir kesit sunuyoruz sizlere...

"BİR ŞEYLER YAPMAYA KARAR VERDİM"

"Sri Lanka, Colombo’da doğdum ama ailem ülkenin kuzeyinde bulunan Jaffna’dan. Savaştan doğrudan etkilenmekten uzak, son derece ayrıcalıklı ve elitist bir ortamda büyüdüm. Bir şeyler yazmaya 20 yaşımda başladım. O sıralar Niteliksiz Adam adında, 1930’lu yıllarda Avustralyalı yazar Robert Musil tarafından yazılmış bir roman okuyordum ve felsefe bölümü öğrencisiydim. Doktora yapmayı planlıyordum ve felsefeyle ilgilenmeme rağmen akademisyen olmaktansa bir yazar olarak ilgimi çeken soruları daha yakından inceleyebileceğimi fark ettim."





İLHAM ALDIĞI YAZARLAR

"Robert Musil; Peter Nadas adında Macar bir yazar var, özellikle Anılar Kitabı adlı kitabı benim için çok önemli; Proust'un Kayıp Zamanın İzinde; Samuel Beckett; çok sevdiğim Fransız romancı Nathalie Sarraute ve 1960'lar ve 70'lerden Brezilyalı yazar Clarice Lispector. Çok yavaş bir okurum ve çağdaş kurgu pek okumuyorum ancak her yıl günümüz yazarlarının İngilizce yazılmış romanlarından birini okumaya çalışırım. Ancak okuduğum kitapların çoğu eskiye ait. Yeni roman okumaktansa daha önce okuduğum bir romanı tekrar okumayı tercih ediyorum."





YAZMA SÜRECİ NASIL OLDU

"Yazmaya dair herhangi bir ders hiç almadım. Yazmak, çoğu insan için olduğu gibi, benim için de büyük ölçüde yalnız başına gerçekleştirilen bir faaliyettir, erken aşamada yazdıklarımı insanlarla paylaşmayı hayal dahi edemiyorum. Columbia Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyim ve felsefe okuyorum ama bursluyum ve program yedi yıl sürüyor. Bu, benim için yazmaya zaman ve para ayırmanın bir yolu. Elimle de yazdığım oluyor, bilgisayarda da. Yazdıklarımı paylaştığım birkaç arkadaşım var, sayıca fazla değiller. Genelde yazmadan önce yaptığım birkaç ritüel var: yerleri süpürürüm, bir fincan çay hazırlarım, işim bittiğinde evden ayrılırım. Saatlerce süren sessizliğe ihtiyacım olur."

Ergül Tosun

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