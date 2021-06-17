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- 2021 NDS Edebiyat Ödülü açıklandı
2021 NDS Edebiyat Ödülü açıklandı
- Haber Merkezi
- 17.06.2021 - 11:02
Bu yılın mansiyon ödülü ise Mayıs 2019 yılında Nebula Yayınları’ndan çıkan “Pele’nin Öldüğü Yaz” adlı öykü kitabıyla Kaan Kara’nın oldu.
Bu yıl on üçüncüsü düzenlenecek olan törenin jüri üyeleri; Tomris Alpay (Jüri Başkanı), Yazgülü Aldoğan, Liz Behmoaras, Emel Kefeli, Arzu Öztürkmen, Mayda Saris, Zeynep Sabuncu, Özlem Yüzak ve Mine Haksal’dan oluşuyor.
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VADİ ROMANI
Ödül töreni ileri bir tarihte yazarların katılımıyla Fransız Sarayı’nda gerçekleşecektir. Jüri Başkanı Tomris Alpay bu sene ödül alan eserler hakkında şunları söyledi: "Bu yıl, NDS Edebiyat Ödülü’nü kazanan İnan Çetin ‘Vadi’ adlı romanında, Doğu Anadolu’nun bir kasabasında başlayan kan ve gözyaşı ile Ankara ve uzaklara Berlin’e uzanan, trajedilerle örülü insan hikâyelerini, mücadelelerini ve mağduriyetlerini kırk yıllık bir süreçte, gerçekle masal örgüsü içinde dile getirmiş."