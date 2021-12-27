2021'de en çok dinlenen kitaplarda Adana başarısı

2021'de en çok dinlenen kitaplarda Adana başarısı

2021'i de acısıyla tatlısıyla geride bırakıyoruz. Bir yıl içinde okurlar tarafından en çok dinlenen kitaplar da belli oldu. En çok kitap dinleyen iller arasında Adana ilk sırada.

Yerli sesli kitap platformu Dinlebi, 2021 yılında dijital ortamda en çok dinlenen kitapları belirledi. Buna göre 2021 yılında en çok dinlenen kitap, Antoine de Saint-Exupéry imzalı Küçük Prens oldu.

Onu sırasıyla Gülseren Budayıcıoğlu imzalı Camdaki Kız ve Madalyonun İçi kitapları takip etti.

KADINLAR DAHA ÇOK DİNLEDİ

George Orwell klasiği 1984 ve Fyodor Dostoyevski klasiği Suç ve Ceza da yine en çok dinlenen ilk 5 kitap arasında yer aldı. Verilere göre sesli kitap dinleyicilerinin yüzde 61’ini kadınlar, yüzde 39’unu erkekler oluşturdu.

ADANA İLK SIRADA

Kullanıcıların demografik yapıları incelendiğinde ise en çok kitap dinleyen yaş grubu 35 ila 44 arası olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de nüfusa oranına göre en çok kitap dinleyen ilk beş şehir sırasıyla Adana (%1,17), Ankara (%0,085), İzmir (%0,078), Konya (%0,076) ve İstanbul (%0,07) oldu.

SESLİ KİTAP DİNLEYENLERDE ARTIŞ

Öte yandan sesli kitap platformlarının dinleyici kitlesi her geçen gün artıyor. Türkiye Yayıncılar Birliği’nin raporuna göre Türkiye’de sesli kitap pazarı, bir önceki yıla göre yüzde 51 büyüdü.

EN ÇOK DİNLENEN KİTAPLAR

2021 yılında da Küçük Prens en çok dinlenen kitap oldu. Gülseren Budayıcıoğlu etkisi devam etti. En çok dinlenen kitaplar ise sırasıyla şöyle; Küçük Prens, Camdaki Kız, Madalyonun İçi, 1984, Suç ve Ceza...