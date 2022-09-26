Petrol
84.91
-0.14%
Euro
17.9199
0.43%
Dolar
18.4501
0.20%
Altın
976.97
0.39%
Borsa
3274
-0.23%
Bitcoin
357.305
0.93%
BTXN Coin
10.37
9.73%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    2022 Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü yazar Mehmet Eroğlu kazandı

    Erdal Öz'ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü'ne yazar Mehmet Eroğlu değer görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 11:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2022 Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü yazar Mehmet Eroğlu kazandı

    Başkanlığını Cemil Kavukçu'nun üstlendiği, Ömer Türkeş, Metin Celal, Nilüfer Kuyaş, Murat Yalçın, Jale Özata ve Faruk Duman'dan oluşan Seçici Kurul, Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün on beşincisinin Mehmet Eroğlu'na verilmesini kararlaştırdı.

    Ödülün gerekçesi

    Ödül gerekçesinde şu açıklamalara yer verildi; "Erdal Öz Edebiyat Ödülü Seçici Kurulu, 25 Eylül 2022'de yaptığı toplantıyla, bu yılın ödülünü, uzun yıllara yayılan romancılık kariyeriyle Mehmet Eroğlu'na vermeye karar verdi.

    Mehmet Eroğlu, kişisel ya da toplumsal yıkımlara, acılara karşı duyarlılığı ve sorumlu bir aydın yazar tavrıyla, gerçek hayatın gerçek insanlarını, yakın tarihin karanlık dönemlerini ele alan romanlarıyla ve girdiği yeni arayışlarla ödüle layık görüldü."

    2022 Erdal Öz Edebiyat Ödülü nü yazar Mehmet Eroğlu kazandı #1

    Kimler aldı

    2008 yılından bugüne kadar verilen ödül, Handan Börüteçene'nin tasarladığı bir ödül heykeli ve 15 bin TL'den oluşuyor. Erdal Öz Edebiyat Ödülü bugüne dek, Gülten Akın, Nurdan Gürbilek, İhsan Oktay Anar, Şavkar Altınel, Murathan Mungan, Cemil Kavukçu,  Küçük İskender, Orhan Pamuk, Orhan Koçak, Cevat Çapan, Adalet Ağaoğlu, Latife Tekin, Jale Parla ve Selim İleri'ye verildi.


    Ortaköy'deki gece kulübü kavgasının yeni detayları
    3. Sayfa

    Ortaköy'deki gece kulübü kavgasının yeni detayları

    MasterChef Türkiye 82. bölüm fragmanı! Yarışmaya kim veda edecek?
    Medya

    MasterChef Türkiye 82. bölüm fragmanı! Yarışmaya kim veda edecek?

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir