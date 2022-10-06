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    2022 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu

    2022 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu

    2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Annie Ernaux kazandı. Ernaux, kitaplarında daha çok toplumsal yaşam ve onu oluşturan olaylara yer verdi...
    • 06.10.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 15:25
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    2022 Nobel Edebiyat Ödülü, sahibini buldu.

    AA'nın haberine göre ödülü, Fransız yazar Annie Ernaux kazandı…

    İlk romanında kişisel deneyimle toplumsal tarihi birleştirdi

    1 Eylül 1940’ta, Lillebonne’da, işçi sınıfına mensup bir ailede doğan Ernau, çocukluğunu Yvetot ve Normandiya’da geçirdi.

    Mazbut bir sosyal çevrede büyüyen Ernaux, edebiyat öğrenimi gördü ve uzun yıllar boyunca edebiyat öğretmenliği yaptı.

    Ernaux, kişisel deneyimle toplumsal tarihi birleştiren unsurları daha ilk romanı Armoires vides’le (Boş Dolaplar) ortaya koydu.

    2022 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu #1

    Toplumsal yaşam ve onu oluşturan olaylara yer verdi

    Sınıf atlama, evlilik, kadın özgürlüğü, cinsellik, kürtaj, hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi meseleleri kendi deneyimleri üzerinden aktaran Ernaux, arka planda daima toplumsal yaşam ve onu oluşturan kültürel, siyasi ve tarihi olaylara yer verdi.

    Başta Renaudot Ödülü olmak üzere birçok ödüle değer görülen Ernaux, hala Cergy’de yaşıyor.

    2022 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu #2


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