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    2022’de okuduğunuz kitapları kayıt altına almaya ne dersiniz

    2022 yılında okuduğunuz kitapları unutmak istemiyorsanız size harika bir önerimiz var: Kitap Günlüğüm.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 13:00
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    2022’de okuduğunuz kitapları kayıt altına almaya ne dersiniz

    Geçenlerde okuduğunuz kitabı bir arkadaşınıza mı önermek istiyorsunuz? Hani şu, özgün hikâyesi ile sizi cezbeden, resimleri de çok etkileyici olan... Yazarı İngiliz miydi acaba? Yoksa Arjantinli mi? Sahi, çizeri kimdi? Daha yeni okumuştunuz oysa...

    Gökçe Yavaş Önal'ın matrak çizimleriyle baştan sona yenilenen Kitap Günlüğüm, okuduğunuz kitaplara dair ayrıntıları, görüşleri, önerileri not edip yıllar boyunca saklayabilmeniz, sonra tekrar bakıp hatırlayabilmeniz için tasarlanan pratik ve eğlenceli bir günlük.

    2022’de okuduğunuz kitapları kayıt altına almaya ne dersiniz #1

    KİTAP GÜNLÜĞÜM

    Okuduğunuz her kitabı bu günlükle paylaşabilirsiniz. Önemli olan, kitap hakkındaki görüşleriniz, düşünceleriniz ve elbette hayal gücünüz. Günlüğe kitapla ilgili yorumlarınızı da yazabilirsiniz.

    Ayrıca en sevdiğiniz cümleyi ya da günün birinde kitabın yazarıyla tanışırsanız söyleyebileceğiniz şeyleri bile not edebilirsiniz.

    Hatta kitabın kapağını yeniden tasarlayabilir ve kitaba puan dahi verebilirsiniz. Kitap Günlüğüm ile 2022'de okuma alışkanlıklarınızı bambaşka bir boyuta taşıyacaksınız.

     


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