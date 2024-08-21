21 Ağustos 2024 Çarşamba: Raflardaki yerini alan yeni kitaplar Ağustos ayının üçüncü haftasında yayınlanan, raflardaki yerini alan kitaplardan yeni okuma önerileri hazırladık. Listemize bakmadan okuma planları yapmayın diyoruz.

Editör: Ergül Tosun

Bugün ağustos ayının üçüncü haftası. Bu ayı da geride bırakmak üzereyiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizler için yeni yayınlanan kitaplardan okuma önerisi hazırladık. Raflardaki yerini alan; okurlarını bekleyen eserlerden özenle seçtiğimiz kitapları kısaca tanıyalım.

İyi okumalar diliyoruz...

DENEMELER

Denemeler, Fransız filozof Michel de Montaigne'in kişisel gözlem ve düşüncelerinin derin bir yansımasını sunar. Montaigne, insan doğasını ve deneyimini mercek altına alarak Denemeler'de bizi felsefi bir yolculuğa çıkarır.

Sayfa:122

CESUR OL HAYAL KUR- BİR DÜNYA DEVİNİ DÖNÜŞTÜRMEK

Yenilikçi ve pazarlama odaklı bir şirketler grubuna dönüşme çabalarında her zaman ön cephede yer alan Comstock’un damıttığı deneyimler hem liderler için hem de kurumlar için ibretlik çıkarımlarla dolu.

Sayfa: 400

SAKLI YÜREK

Usta yönetmen Ferzan Özpetek, bir kez daha hayal gücünü serbest bırakıyor ve çok satan romanı Bir Nefes Gibi’de olduğu gibi kadın kalbini büyük bir duyarlılıkla ele alıyor.

Sayfa: 168

MODA PSİKOLOJİSİ

Psikolog Mutlu Barış, moda ve psikoloji arasındaki derin bağlantıya, kendimize dair algımızın ve ruh halimizin belirlenmesinde kıyafetlerimizin önemine vurgu yaparken aynı zamanda tüm bunların nasıl bağımlılık yapabileceğine ve seçimlerimizin kaderimizi nasıl değiştirebileceğine de dikkat çekiyor.

Sayfa: 122

SANATÇININ YAŞLI BİR ADAM OLARAK PORTRESİ

Joseph Heller’ın yaşamıyla birçok paralellik taşıyan son kitabı Sanatçının Yaşlı BirAdam Olarak Portresi, yazarın ölümünden sonra yayınlandı.

Sayfa: 246

KARANLIKTA YÜZMEK

Polonya’dan Almanya’ya göçmüş bir aileden gelen Tomasz Jedrowski, Cambridge mezunu ve 2021’de Polari İlk Roman Ödülü adayı olan Karanlıkta Yüzmek ile saklı ilişkilerin içyüzlerini tüm insani ve dramatik yönleriyle ortaya koyarak James Baldwin, Alan Hollinghurst ve André Aciman gibi ustalara hızla yaklaşıyor.

Sayfa: 120

TUHAF

Bazen her şeyi normale döndürmek için biraz tuhaflık gerekebilir. Sıra dışı, okunası bir roman... Çocukların seveceği türden...

Sayfa: 196

KOKORO

Modern yaşamın karmaşasında içsel huzuru ve anlamı bulmak zor olabilir. Beth Kempton, kadim Japon bilgeliğinden ilham alarak, zihin, kalp ve ruh arasında denge kurmanın yollarını bu kitapta paylaşıyor.

Sayfa: 248

YUSUF ATILGAN ÜZERİNE YAZILAR

Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Yusuf Atılgan hakkında ünlü edebiyatçıların yazılarından oluşan kitap.

Sayfa: 484

TANRI KORKUSU

Çağdaş Avrupa edebiyatının alışılmadık kalemi Fleur Jaeggy, insana ait kaygıları, korkuları, delilikleri, boşluk ve yalnızlık hissiyle tuhaflıkları her zamanki ustalığıyla hissiz bir anlatıcının gözünden ele alıyor.

Sayfa: 88