21. yüzyıl için bir rehber: Tıp Bizim İçin Hâlâ Yararlı mı?

21. yüzyıl için bir rehber: Tıp Bizim İçin Hâlâ Yararlı mı?

Bilgilendirici, çığır açıcı serisi Önemli Sorular’da bu kez modern tıbbın durumunu araştırırken, tıp ve sağlık uygulamalarının etiğini ve bunların modern yaşam üzerindeki etkisini inceliyor.

Uluslararası sivil kuruluş Sınır Tanımayan Doktorlar (Médecins Sans Frontières) dahil olmak üzere birçok önde gelen ulusal ve uluslararası tıbbi kuruluşa ahlak ve insan hakları konularında danışmanlık yapan Dr. Julian Sheather’in yeni kitabı Tıp Bizim İçin Hâlâ Yararlı mı?, hep kitap etiketi ile raflarda okuyucusu ile buluştu.

Serinin 21. yüzyıl için bir rehber niteliğinde olan kitabında Dr. Julian Sheather, güncel tıp uygulamalarının yeterliliğini tartışmaya açarak, tarihten günümüze "İnsan ömrünü uzatmak" konusuna odaklanmış tıbbın sistem eleştirisini ortaya koyuyor.

KİTABIN ANA KONULARI

Sheather, pek çok ülkenin sağlık harcamalarına dikkat çekerek hükümetlerin ve özellikle sağlık-ilaç firmalarının ekonomik baskınlığının amacını sorguluyor. Sağlık uygulamalarında toplumsal eşitsizlik, dünyadaki adaletsizlik, ilaç bağımlılığı gibi sorunlar kitabın ana temaları arasında yer alıyor.





Sayfa: 144

SORULARA IŞIK TUTAN KİTAP

İnsanlık tarihi boyunca tıp inanılmaz başarılar elde etti ama ne pahasına? Antibiyotiklere direnç, sürekli mutasyona uğrayan virüsler ve ilaç bağımlılığının yıkıcı sonuçları…

Hepsi günümüz tıbbının bir parçası. Her türlü acıya ilaçlarla çare ararken, aşırı tıbbileştirilmiş olmuyor muyuz?

Astronomik maliyetler küresel eşitsizliği daha da körüklemiyor mu? Modern tıp bizi nerede ve nasıl başarısızlığa uğrattı? Tüm bu sorulara ışık tutan Tıp Bizim İçin Hâlâ Yararlı Mı?, artık raflarda.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com