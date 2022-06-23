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    Ödüllü yazar Hilary Leichter'den çağdaş bir roman: Geçici

    PEN Ernest Hewingway ödüllü yazar Hilary Leichter'in Geçici romanı, çağdaş bir roman olmasının yanı sıra alaycı bir manifesto niteliğinde.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 13:52
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 14:49
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    Ödüllü yazar Hilary Leichter'den çağdaş bir roman: Geçici

    Sürekli birbirinden farklı işlerde çalışan, kalıcılık peşinde bir Geçici'nin hikâyesi bu. Kalıcılığa giden yolda, mütemadiyen yeni bir işe yerleştirilen, sorumluluğu neyse onu yerine getirip sıradaki yerleştirmeyi bekleyen bir Geçici…

    İşi ise her şey olabilir; büyük bir şirketin Yönetim Kurulu Başkanı’nın yerine bakmak, bir korsan gemisinde çalışmak, bir evin kapılarını açıp kapamak, hatta bir katilin yardımcısı olmak…

    Ödüllü yazar

    PEN/Hemingway İlk Roman Ödülü adaylarından Geçici, sürrealist bir mizah anlayışı ile kapitalizm eleştirisinin iç içe geçtiği, iş dünyasındaki görünmez tehlikeleri sergileyen, sıradan yaşamın tuhaflığına dikkat çeken, kimliğimizi nasıl inşa ettiğimizi irdeleyen, günümüzün laneti esnek ekonomi sorununa eğilen, hem ciddi hem alaycı bir manifesto.

    Ödüllü yazar Hilary Leichter den çağdaş bir roman: Geçici #1

    Kitap hakkında görüşler

    "Bir Salvador Dali tablosu çağdaş bir roman olarak yeniden tasarlansaydı bu kitap ortaya çıkardı.”

    Parade

    "Leichter, sorduğu şu soruya dengeli bir cevap sunuyor: Her şey iş olarak kabul edildiğinde, onun dışında kalmak nasıl mümkün olabilir?."

    Vulture


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