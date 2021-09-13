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    Yeni çıkan kitaplar

    Haftanın ilk gününde sizin için derlediğimiz yeni kitapları sunuyoruz. Yeni ve farklı okumalar yapmak isteyenleri listemize göz atmalarını tavsiye ediyoruz.
    • Özel İçerik
    • 13.09.2021 - 08:58
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    Yeni çıkan kitaplar

    Yeni haftada herkese merhaba... Umarım hafta sonunuz güzel ve bol kitaplı geçmiştir. Şimdi yeni bir haftaya başladık ve her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan kitaplardan biraz söz edeceğiz.

    Sizler için 10 kitaplık bir liste hazırladık. İyi okumalar dileriz...

    Yeni çıkan kitaplar #1

    Amacı kadınları etkilemeye çalışmak yerine onlarla güçlü bağlantılar kurmaktır. Erkeklerin rol yapmadan, yalan söylemeden ve başkalarını taklit etmeden nasıl kadınlara çekici gelecekleri üzerine yazılmış en olgun ve dürüst rehberdir. Çekici bir erkek gibi davranmaktan vazgeçin ve çekici bir erkek olun.

    Sayfa: 320

    Tannane ve Tayyare Kasideleri Şerhi

    Yeni çıkan kitaplar #2

    Bu çalışmada öncelikle Tâhirü’l-Mevlevî ile Sünbülzâde Vehbî’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiş, akabinde Tannâne ve Tayyâre kasîdelerinin konu ve kapsamına değinilmiştir. Şerh metni; dil özellikleri, şârihin şerh yöntemi, kullanılan kaynaklar ve edebî sanatlar gibi çeşitli yönlerden incelenmiştir.

    Sayfa: 239

    Açık Pencere

    Yeni çıkan kitaplar #3

    Dergi yazılarının birleştirilip bir kitap çıkarma hayalimizin gerçekleştiği Açık Pencere sayesinde duyduğumuz heyecan ve mutluluk, gelecek yıllarda çıkarmayı düşündüğümüz eserler için de taze kalmamızı sağlayacaktır.

    Sayfa: 226

    Ahlak

    Eser, ayrıcı müellifin kendi yaşantısı ve gündelik ilişkilerden hareket ederek her insanın pratikte karşılaşabileceği ve kişisel ahlaki durumlara temas etmesi açısından da İslam ahlakının, özellikle pratik ahlakın önemli bir klasiğidir.Yeni çıkan kitaplar #4

    Eser, ayrıcı müellifin kendi yaşantısı ve gündelik ilişkilerden hareket ederek her insanın pratikte karşılaşabileceği ve kişisel ahlaki durumlara temas etmesi açısından da İslam ahlakının, özellikle pratik ahlakın önemli bir klasiğidir.

    Sayfa: 176

    Hayat Umut Dolu

    Yeni çıkan kitaplar #5

    Bu Umut Dolu Hayat Hikayesini Dinlemeye Hazır Mısınız?

    Sayfa: 64

    Modal Müzikte Akor Yürüyüşleri

    Yeni çıkan kitaplar #6

    Klasik armoni kural ve yöntemleriyle müzik yapan-üreten müzisyenler, genellikle modların gerçek doğasını ve modern müzikte sonorite kavramını anlamakta zorlanırlar. Klasik müzikteki armonik yapı, akorların hiyerarşik yapısı üzerine kuruludur. Yani her bir akorun işlevi vardır. Modal müzikte ise, klasik armonideki gibi fonksiyonel armoni anlayışı kullanılmaz; akorların bir işlevi yoktur, tüm akorlar eşittir.

    Sayfa: 174

    Kurtuluş Projesi

    Yeni çıkan kitaplar #7

    Bu kitabı okumak hayatınızda gördüğünüz en iyi fen bilgisi öğretmeniyle uzay yolculuğuna çıkmak gibi… Ödeviniz de dünyayı kurtarmak.

    Sayfa: 536

    İnsan Bir Eksik Sözdür

    Yeni çıkan kitaplar #8

    İçimizdeki boşluğa tutunarak umut etmeye çalışıyoruz:
    Bizim rüyalarımız olmadan dünya güzel olamaz
    Bizim şarkılarımız olmadan insan sevmeyi bilemez
    Bizim merhametimiz olmadan tanrı kimseyi bağışlayamaz
    Bizim dudaklarımız gülmeden çocuklarımız çiçek açamaz.

    Sayfa: 80

    Caste: Toplumda Kast Sistemi - Bizi Bölen Yalanlar

    Yeni çıkan kitaplar #9

    Pulitzer ödüllü gazeteci ve yazar Isabel Wilkerson, bu kitabında Amerika’daki ırkçılığın tıpkı Hindistan ve Nazi Almanyası’ndaki gibi bir kast sistemi olduğu yönündeki cesur bir önermeden yola çıkıp ırkçılığın kökenlerine iniyor.

    Sayfa: 392

    Dura Mater

    Yeni çıkan kitaplar #10

    Yazar Serkan Karaismailoğlu, bu cümlelerle başlıyor Mater Serisinin 3. ve son bölümüne… İlk iki kitabın konusunu oluşturan heyecanlı serüveninin sonunu ve kahramanların yaşadıklarını okuyoruz Dura Mater’de. Her zamanki gibi bilim, bilim tarihi, macera ve heyecan dolu bir hikâye sizi bekliyor…

    Sayfa: 560

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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