Yeni çıkan kitaplar

Haftanın ilk gününde sizin için derlediğimiz yeni kitapları sunuyoruz. Yeni ve farklı okumalar yapmak isteyenleri listemize göz atmalarını tavsiye ediyoruz.

Yeni haftada herkese merhaba... Umarım hafta sonunuz güzel ve bol kitaplı geçmiştir. Şimdi yeni bir haftaya başladık ve her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan kitaplardan biraz söz edeceğiz.

Sizler için 10 kitaplık bir liste hazırladık. İyi okumalar dileriz...

Amacı kadınları etkilemeye çalışmak yerine onlarla güçlü bağlantılar kurmaktır. Erkeklerin rol yapmadan, yalan söylemeden ve başkalarını taklit etmeden nasıl kadınlara çekici gelecekleri üzerine yazılmış en olgun ve dürüst rehberdir. Çekici bir erkek gibi davranmaktan vazgeçin ve çekici bir erkek olun.

Sayfa: 320

Tannane ve Tayyare Kasideleri Şerhi

Bu çalışmada öncelikle Tâhirü’l-Mevlevî ile Sünbülzâde Vehbî’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiş, akabinde Tannâne ve Tayyâre kasîdelerinin konu ve kapsamına değinilmiştir. Şerh metni; dil özellikleri, şârihin şerh yöntemi, kullanılan kaynaklar ve edebî sanatlar gibi çeşitli yönlerden incelenmiştir.

Sayfa: 239

Açık Pencere

Dergi yazılarının birleştirilip bir kitap çıkarma hayalimizin gerçekleştiği Açık Pencere sayesinde duyduğumuz heyecan ve mutluluk, gelecek yıllarda çıkarmayı düşündüğümüz eserler için de taze kalmamızı sağlayacaktır.

Sayfa: 226

Ahlak

Eser, ayrıcı müellifin kendi yaşantısı ve gündelik ilişkilerden hareket ederek her insanın pratikte karşılaşabileceği ve kişisel ahlaki durumlara temas etmesi açısından da İslam ahlakının, özellikle pratik ahlakın önemli bir klasiğidir.

Eser, ayrıcı müellifin kendi yaşantısı ve gündelik ilişkilerden hareket ederek her insanın pratikte karşılaşabileceği ve kişisel ahlaki durumlara temas etmesi açısından da İslam ahlakının, özellikle pratik ahlakın önemli bir klasiğidir.

Sayfa: 176

Hayat Umut Dolu

Bu Umut Dolu Hayat Hikayesini Dinlemeye Hazır Mısınız?

Sayfa: 64

Modal Müzikte Akor Yürüyüşleri

Klasik armoni kural ve yöntemleriyle müzik yapan-üreten müzisyenler, genellikle modların gerçek doğasını ve modern müzikte sonorite kavramını anlamakta zorlanırlar. Klasik müzikteki armonik yapı, akorların hiyerarşik yapısı üzerine kuruludur. Yani her bir akorun işlevi vardır. Modal müzikte ise, klasik armonideki gibi fonksiyonel armoni anlayışı kullanılmaz; akorların bir işlevi yoktur, tüm akorlar eşittir.

Sayfa: 174

Kurtuluş Projesi

Bu kitabı okumak hayatınızda gördüğünüz en iyi fen bilgisi öğretmeniyle uzay yolculuğuna çıkmak gibi… Ödeviniz de dünyayı kurtarmak.

Sayfa: 536

İnsan Bir Eksik Sözdür

İçimizdeki boşluğa tutunarak umut etmeye çalışıyoruz:

Bizim rüyalarımız olmadan dünya güzel olamaz

Bizim şarkılarımız olmadan insan sevmeyi bilemez

Bizim merhametimiz olmadan tanrı kimseyi bağışlayamaz

Bizim dudaklarımız gülmeden çocuklarımız çiçek açamaz.

Sayfa: 80

Caste: Toplumda Kast Sistemi - Bizi Bölen Yalanlar

Pulitzer ödüllü gazeteci ve yazar Isabel Wilkerson, bu kitabında Amerika’daki ırkçılığın tıpkı Hindistan ve Nazi Almanyası’ndaki gibi bir kast sistemi olduğu yönündeki cesur bir önermeden yola çıkıp ırkçılığın kökenlerine iniyor.

Sayfa: 392

Dura Mater

Yazar Serkan Karaismailoğlu, bu cümlelerle başlıyor Mater Serisinin 3. ve son bölümüne… İlk iki kitabın konusunu oluşturan heyecanlı serüveninin sonunu ve kahramanların yaşadıklarını okuyoruz Dura Mater’de. Her zamanki gibi bilim, bilim tarihi, macera ve heyecan dolu bir hikâye sizi bekliyor…

Sayfa: 560

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com