24 Nisan 2023: Haftanın yeni çıkan kitapları Nisan ayının son haftasına girmiş bulunuyoruz. Her zaman olduğu gibi bu hafta da okurlarını bekleyen, yeni çıkan kitapları siz okurlarımıza sunuyoruz.

Özel İçerik

"Ne okurum" diyen okular için yeni çıkan kitaplardan bir liste hazırladık. Herkese göre kitap var.

İyi okumalar dileriz...

Ayrton Senna: Zaman Geçtikçe

F1 sunucusu Serhan Acar’ın çevirisi ile daha da kıymetlenen Ayrton Senna: Zaman Geçtikçe bu sporu sevenler için eşsiz bir eser…

Sayfa: 448

Bir Ağacın Günlüğü

Bir Ağacın Günlüğü tabiatı, dünyayı ve insanları bambaşka bir perspektiften, dokunaklı bir dille ele alan benzersiz bir yapıt... Baştan sona bir ağacın dilinden aktarılan bu satırlar, okuyan herkesi değiştirip doğaya yeni bir gözle bakmayı öğreten bir tılsım.

Sayfa: 168

Acelesi Olanlar İçin Astrofizik

Uzay ve zamanın ne anlama geldiği; evrenin, galaksilerin, gezegenlerin, yıldızların ve dünyamızın nasıl oluştuğu; madde, karanlık madde, enerji ve ışığın ne olduğu gibi ufuk açıcı sorulara cevap ararken ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson’dan daha iyi bir rehber düşünülemez.

Sayfa: 168

Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?

Muazzez İlmiye Çığ'dan hayat dersleri...

Sayfa: 232

Normal Efsanesi

Gabor Maté, oğlu Daniel Maté ile yazdığı bu kitapta; karşılanmayan gelişimsel ihtiyaçların, stresin ve travmanın fizyolojik etkilerinin izini sürüyor, bizi hasta eden şeylerle ilgili efsaneleri çürütüyor, bireylerin marazları ile toplumun gittikçe azalan refahı arasındaki noktaları birleştiriyor, böylece ortaya sağlık ve iyileşme üzerine şefkatli bir rehber çıkıyor.

Sayfa: 552

Kuzgunun Ayak İzleri

İpuçları bulunmaya çalışıldıkça ellerine sadece yeni kurbanlar geçer. İstanbul sokakları tamamen kana bulanmadan elinden gelen her şeyi yapan bu psikopat kişiyi bulmak zorundadırlar.

Sayfa: 288

Eğlencenin İyisi: Batı Sanatında Ciddi - Eğlenceli İkiliği

Eğlencenin totaliterleşmesi pasyon ruhu için bir düşüş olarak görünebilir. Ancak pasyon ve eğlence temelde kardeştir. Bu kitapta ikisinin pek çok kez örtük yakınlaşmalarına işaret ediyorum. Kafka’nın öyküsünde bir pasyon karakteri olan açlık sanatçısı ile hedonist hayvanın varlık ve özgürlük konusunda farklı anlayışlara sahip olmalarına rağmen aynı kafese konmaları tesadüf değildir. Bu ikisi sirkte sürekli birbirlerinin yerini alacak iki karakterdir.

Sayfa: 136

Spinoza-Kafası Karışmışlar İçin

Kafası Karışmışlar İçin Spinoza, düşünürün felsefi projesinin ve başlıca eserlerinin kapsamlı bir açıklamasını ve çözümlemesini yaparak bu ihtiyacı karşılıyor. Spinoza’nın anlaşılması güç dili ve terminolojisiyle başa çıkmanın yollarını sergiliyor, onun “geometrik” yaklaşımını ve karmaşık felsefi sistemini anlaşılır hale getiriyor. Ayrıca, Spinoza'nın halen devam eden etkisine ve çağdaş felsefi tartışmalardaki yerine dair bir değerlendirme sunuyor.

Sayfa: 304

Biri Biter Diğeri Başlar - St. Mary's Günlükleri 1

St. Mary’s’in tarihte yolculuk yapan, çaya bulanmış afet mıknatıslarından oluşan grubuyla tanışın.

Sayfa: 314

Türk Dedektif 1 - Çetin İkmen Polisiyesi

İstanbul'un eski Yahudi mahallesi Balat'taki dairesinde ölü bulunan Leonid Meyer ve evin duvarına yaşlı adamın kanıyla boyanmış bir gamalı haç. Ancak Komiser Çetin İkmen, bunun ırkçı bir saldırı olduğu şeklindeki görünen sonucu kabul etmek istemiyor. Kanıtlar, İkmen ve genç yardımcısı Süleyman'ı iki kişiye götürür: Cinayetten kısa bir süre sonra Meyer'in dairesinin dışında görülen öğretmen Robert Cornelius ve Nazi sempatizanı olduğu bilinen emekli iş adamı Reinhold Smits. Ancak bu iki kişiyi birbirine bağlayan başka bir halka daha vardır: doksan yaşındaki Rus göçmen Maria Gülcü, uğruna öldürmeye değer bir sırrı olduğunu sanan dul bir kadın...

Sayfa: 355

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com