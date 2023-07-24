24 Temmuz 2023: Raflardaki yerini alan kitaplar Temmuz ayının son haftasına giriyoruz. Bugün 24 Temmuz Pazartesi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitaplar var. Okuma listesi yapmayan okurları listemize buyur ediyoruz.

Özel İçerik

24 Temmuz 2023... Yeni çıkan, okurlarını bekleyen, raflardaki yerini alan yeni eserlere birlikte bakalım.

İyi okumalar dileriz...

Bilinçli Konuşma Sanatı

Bu kitap, ilişkilerimizi ve çalışmalarımızı olumsuz etkileyen hatalardan kaçınmak için pratik bir rehberdir. Chuck Wisner, dört evrensel konuşma türünü tanımlar.

Sayfa: 250

Icardı - Benim Futbol Kahramanım

Benim Futbol Kahramanım serisiyle, dünyaca ünlü futbolcuların büyük zaferlerle dolu başarı hikâyelerini çocuğunuzla beraber okuyacaksınız. En önemlisi, futbol kahramanının hayatının derinliklerine dalarken çocuğunuz, okuduğunu anlama becerilerini geliştirecek. Okuma becerisi kazandırmanın en iyi yolu, ona elinden bırakamayacağı kitaplar vermektir.

Sayfa: 160

Gönül Çalab’ın Tahtı

Gönül Çalab’ın Tahtı bir baş ucu kitabı, bir hayat kılavuzu…

Sayfa: 288

Kurtlar Sofrasında

20. yüzyıl Alman edebiyatının önde gelen kalemlerinden Hans Fallada, dev romanı Kurtlar Sofrasında’da Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra girdiği enflasyon krizini ve krizin darmadağın ettiği hayatları anlatıyor.

Sayfa: 1232

Senin Cahilliğin Benim Yaşamımı Etkiliyor

Bu kitap da muhtemelen bu etkinin halkalarından biri olacaktır.

Sayfa: 260

Psikolojik Sağlamlık

Bu kitap hepimiz için… Ve yolun başındakiler, yani çocuklarımız için…

Sayfa: 280

Kayıp Ağaçlar Adası

Elif Şafak her zaman olduğu gibi yaralarımıza sevginin ve edebiyatın merhemini sürerken, bu kez de Kıbrıs’ın kederli tarihi, eşsiz doğası ve enfes mutfağını, neşesini asla kaybetmeyen Akdeniz insanının şefkatiyle buluşturuyor.

Sayfa: 408

Bir Kimya Meselesi

Gülmekten kırıp geçiren mizahı, gözlem gücü ve göz kamaştırıcı karakterleriyle Bir Kimya Meselesi, en az başkahramanı Elizabeth Zott kadar kendine has ve capcanlı.

Sayfa: 416

Özsaygının Altı Prensibi

Dünyaca ünlü psikoterapist Nathaniel Branden hayat boyu gerçekleştirdiği klinik çalışmalar ve araştırmalar neticesinde, bize özsaygının zihinsel sağlığımız, kişisel gelişimimiz ve ilişkilerimiz üzerinde ne denli büyük bir önemi olduğunu anlatıyor.

Sayfa: 358

Son Teklif

Yeni bir okuma için: Son Teklif...

Sayfa: 560