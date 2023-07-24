24 Temmuz 2023: Raflardaki yerini alan kitaplar

24 Temmuz 2023... Yeni çıkan, okurlarını bekleyen, raflardaki yerini alan yeni eserlere birlikte bakalım.
İyi okumalar dileriz...
Bilinçli Konuşma Sanatı
Bu kitap, ilişkilerimizi ve çalışmalarımızı olumsuz etkileyen hatalardan kaçınmak için pratik bir rehberdir. Chuck Wisner, dört evrensel konuşma türünü tanımlar.
Sayfa: 250
Icardı - Benim Futbol Kahramanım
Benim Futbol Kahramanım serisiyle, dünyaca ünlü futbolcuların büyük zaferlerle dolu başarı hikâyelerini çocuğunuzla beraber okuyacaksınız. En önemlisi, futbol kahramanının hayatının derinliklerine dalarken çocuğunuz, okuduğunu anlama becerilerini geliştirecek. Okuma becerisi kazandırmanın en iyi yolu, ona elinden bırakamayacağı kitaplar vermektir.
Sayfa: 160
Gönül Çalab’ın Tahtı
Gönül Çalab’ın Tahtı bir baş ucu kitabı, bir hayat kılavuzu…
Sayfa: 288
Kurtlar Sofrasında
20. yüzyıl Alman edebiyatının önde gelen kalemlerinden Hans Fallada, dev romanı Kurtlar Sofrasında’da Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra girdiği enflasyon krizini ve krizin darmadağın ettiği hayatları anlatıyor.
Sayfa: 1232
Senin Cahilliğin Benim Yaşamımı Etkiliyor
Bu kitap da muhtemelen bu etkinin halkalarından biri olacaktır.
Sayfa: 260
Psikolojik Sağlamlık
Bu kitap hepimiz için… Ve yolun başındakiler, yani çocuklarımız için…
Sayfa: 280
Kayıp Ağaçlar Adası
Elif Şafak her zaman olduğu gibi yaralarımıza sevginin ve edebiyatın merhemini sürerken, bu kez de Kıbrıs’ın kederli tarihi, eşsiz doğası ve enfes mutfağını, neşesini asla kaybetmeyen Akdeniz insanının şefkatiyle buluşturuyor.
Sayfa: 408
Bir Kimya Meselesi
Gülmekten kırıp geçiren mizahı, gözlem gücü ve göz kamaştırıcı karakterleriyle Bir Kimya Meselesi, en az başkahramanı Elizabeth Zott kadar kendine has ve capcanlı.
Sayfa: 416
Özsaygının Altı Prensibi
Dünyaca ünlü psikoterapist Nathaniel Branden hayat boyu gerçekleştirdiği klinik çalışmalar ve araştırmalar neticesinde, bize özsaygının zihinsel sağlığımız, kişisel gelişimimiz ve ilişkilerimiz üzerinde ne denli büyük bir önemi olduğunu anlatıyor.
Sayfa: 358
Son Teklif
Yeni bir okuma için: Son Teklif...
Sayfa: 560