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Haftanın yeni çıkan kitapları
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- 14.03.2022 - 09:20
Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni kitaplar yayınlanmaya devam ediyor. Kitap raflarındaki yerini alarak; okurlarla buluşan kitaplara bakalım...
İyi okumalar dileriz...
Kitlelerin Ayaklanışı
Kitlelerin Ayaklanışı, İspanyol filozof Jose Ortega Y Gasset’nin en ünlü eserlerinden biridir. İçeriğinde değindiği konu ve bakış açısıyla da çağdaş düşünce tarihinin dikkate değer eserlerinden biri olarak nitelendirilir. Fikri kurgusu cüretkâr, üslubu ve kullandığı argümanlarla etkileyici bir eser olan Kitlelerin Ayaklanışı 1929 yılında okuyucuyla buluşmasına rağmen hâlâ güncelliğini korumaktadır.
Sayfa: 172
Yüreğimin Heceleri
Şiir severler için..
Sayfa: 182
Aynamın Arkası
Başkalarını var edebilmek için kendimi yok etmekmiş benim hikayem...
Sayfa: 192
Küresel Hegemonya Mücadelesi Yükselen Çin
Dünya sisteminin ekonomi politik ağırlık merkezi, Çin başta olmak üzere Doğu Asya bölgesine kaymaktadır. Çin dünya ekonomisinde, 19. yüzyıl öncesinde olduğu gibi, yeniden merkezî bir konuma yükselmektedir.
Sayfa: 382
Türkiye'de Siyasal Televizyon Yayıncılığı - Sektörel Yönelimleri, Yeni Yayın İçerikleri ve İzleyici Deneyimleri
Bu kitapta, sayısal televizyon platformları ve dijital jenerasyon arasındaki ilişki değişen izleyici profilleri ve sektörel dönüşüm çerçevesinde ele alınmıştır. Genç kuşak izleyicileri merkeze alarak konunun sektörel analizler, teknolojik gelişmeler ve izleyici alışkanlıkları bağlamında bütüncül bir yaklaşımla ele alınmış olması, bu eseri hem bu alanda eğitim gören öğrenciler için hem de televizyonun bugününü merak edenler için önemli kılmaktadır.
Sayfa: 379
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