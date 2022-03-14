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    Haftanın yeni çıkan kitapları

    Kitap raflarındaki yerini alarak, okurlarını bekleyen yeni kitapları sizler için hazırladık.
    • Özel İçerik
    • 14.03.2022 - 09:20
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    Haftanın yeni çıkan kitapları

    Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni kitaplar yayınlanmaya devam ediyor. Kitap raflarındaki yerini alarak; okurlarla buluşan kitaplara bakalım...

    İyi okumalar dileriz...

    Kitlelerin Ayaklanışı

    Haftanın yeni çıkan kitapları #1

    Kitlelerin Ayaklanışı, İspanyol filozof Jose Ortega Y Gasset’nin en ünlü eserlerinden biridir. İçeriğinde değindiği konu ve bakış açısıyla da çağdaş düşünce tarihinin dikkate değer eserlerinden biri olarak nitelendirilir. Fikri kurgusu cüretkâr, üslubu ve kullandığı argümanlarla etkileyici bir eser olan Kitlelerin Ayaklanışı 1929 yılında okuyucuyla buluşmasına rağmen hâlâ güncelliğini korumaktadır.

    Sayfa: 172

    Yüreğimin Heceleri

    Haftanın yeni çıkan kitapları #2Şiir severler için..

    Sayfa: 182

    Aynamın Arkası

    Haftanın yeni çıkan kitapları #3

    Başkalarını var edebilmek için kendimi yok etmekmiş benim hikayem...

    Sayfa: 192

    Küresel Hegemonya Mücadelesi Yükselen Çin

    Haftanın yeni çıkan kitapları #4

    Dünya sisteminin ekonomi politik ağırlık merkezi, Çin başta olmak üzere Doğu Asya bölgesine kaymaktadır. Çin dünya ekonomisinde, 19. yüzyıl öncesinde olduğu gibi, yeniden merkezî bir konuma yükselmektedir.

    Sayfa: 382

    Türkiye'de Siyasal Televizyon Yayıncılığı - Sektörel Yönelimleri, Yeni Yayın İçerikleri ve İzleyici Deneyimleri

    Haftanın yeni çıkan kitapları #5

    Bu kitapta, sayısal televizyon platformları ve dijital jenerasyon arasındaki ilişki değişen izleyici profilleri ve sektörel dönüşüm çerçevesinde ele alınmıştır. Genç kuşak izleyicileri merkeze alarak konunun sektörel analizler, teknolojik gelişmeler ve izleyici alışkanlıkları bağlamında bütüncül bir yaklaşımla ele alınmış olması, bu eseri hem bu alanda eğitim gören öğrenciler için hem de televizyonun bugününü merak edenler için önemli kılmaktadır.

    Sayfa: 379

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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