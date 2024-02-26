26 Şubat 2024 Pazartesi: Vitrindeki kitaplar

Bugün 26 Şubat 2024 Pazartesi... Yeni bir hafta yeni bir gün... Raflardaki yerini alan kitaplardan sizlere bu hafta da yepyeni bir liste hazırladık. 10 kitaptan oluşan özel seçkimize buyurun. Ensonhaber Kitap Ayracı sayfasına bakmadan kitap almayın diyoruz...
İyi okumalar diliyoruz...
Kendine Akan Nehir
Tüm hayatını geride bırakan bir kadının zorluk ve sıkıntı ile örülü mücadelesi, ona rehberlik eden Kuran’ı Kerim ayetleri, Marifetname ve Mesnevi’nin ışığı, teslimiyet ve ölümün kabulü ile yorumlanıyor ve bambaşka açılımlar sunuyor okura.
Sayfa: 132
Oyunbozan Feministin El Kitabı
Eşitsizlik ve haksızlıklara karşı mücadele etmenin bedeli ağır olabiliyor. Feminist yazar ve akademisyen Sara Ahmed, Oyunbozan Feministin El Kitabı'yla adil olmayan bir dünyada mücadele edenlere destek eli uzatıyor. Ayakta kalabilmek ve hayatı dönüştürmek konusunda rehberlik ediyor.
Sayfa: 230
Kızıl Karma
Jean-Christophe Grangé, cinayetlerin peşinde koşarken kendi kaderlerini de değiştiren üç çarpıcı karakter ve hiç düşmeyen bir tempoyla, bir kez daha kötülüğün sınırlarını araştırıyor...
Sayfa: 584
Hikaye Hırsızı
Stephen King'in Şiddetle Tavsiye Ettiği Roman 'Hikâye Hırsızı' Türkçede...
Sayfa: 336
Zavallılar
İskoçya’nın önemli yazar ve sanatçılarından biri kabul edilen Alasdair Gray, eserlerinde sıradanın ötesine geçen hayal gücüyle ve özgün bakış açısıyla dikkat çekti. Viktorya Dönemi ahlakını hicvederek doğaüstü bir dokunuşla ilmek ilmek ördüğü kara komedisi
Zavallılar ise yazara Whitbread Roman Ödülü ve Guardian Kurgu Ödülü kazandırdı. Yorgos Lanthimos’un da beyaz perdeye uyarladığı bu kitap, postmodern bir Frankenstein anlatısı.
Sayfa: 250
Dünyanın Alacakaranlığı
Görevlendirildiği adada yılmadan 29 yıl geçiren asker Odona'nın filmlere ve kitaplara birçok kez konu olan gerçek hikâyesini, bu kez büyük sinemacı Werner Herzog anlatıyor.
Sayfa: 104
Hissederek Yaşa
Lindsey Biel, bu kitabında özellikle klinisyenlere duyusal işleme zorluklarını anlamaları için pratik, takip etmesi kolay bir yol haritası sunuyor ve farkındalıklarını artırmak için onlara bilmeleri gereken her şeyi aktarıyor.
Klinik görüşler, gerçek yaşam örnekleri, çözüm önerileri ve aydınlatıcı vaka analizleriyle dolu bu kitap, çocuk davranışının kritik bir yönüne -duyusal deneyimlere- ışık tutan son derece değerli bir kaynaktır.
Sayfa: 376
Yalnızlığın Anatomisi
Thomas Wolfe’ün külliyatının minicik bir parçası. Fakat Türkiye’deki okurun bu büyük yazara aşinalık kazanması, onun edebiyatı hakkında fikir sahibi olması bakımından çok kıymetli bir kitap...
Sayfa: 120
Gemiden Düşen Adam
Gemiden Düşen Adam, Pasifik Okyanusu’nun ortasında tek başına hayatta kalmaya çalışan bir adamın hikâyesi. Tıpkı yazar Herbert Clyde Lewis gibi unutulmuş, geride bırakılmış birisi. 112 sayfalık sımsıkı bir roman.
Sayfa: 122
Katre
Pınar Çelikel, hepsi bir damla olan, ama bir araya gelince ummanları oluşturan o kadınların hikâyelerinde dolaştırıyor bizi. Bazı ortaklıkların şehir, dönem, aile tanımadan bizi buluşturduğunu da hatırlatarak.
Sayfa: 136
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com
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