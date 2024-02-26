26 Şubat 2024 Pazartesi: Vitrindeki kitaplar Şubat ayının son günlerindeyiz ve artık marta merhaba diyeceğiz. Yayınevleri tarafından bize gelen, yeni çıkan kitapları siz okurlarımız için hazırladık.

Özel İçerik

Bugün 26 Şubat 2024 Pazartesi... Yeni bir hafta yeni bir gün... Raflardaki yerini alan kitaplardan sizlere bu hafta da yepyeni bir liste hazırladık. 10 kitaptan oluşan özel seçkimize buyurun. Ensonhaber Kitap Ayracı sayfasına bakmadan kitap almayın diyoruz...

İyi okumalar diliyoruz...

Kendine Akan Nehir

Tüm hayatını geride bırakan bir kadının zorluk ve sıkıntı ile örülü mücadelesi, ona rehberlik eden Kuran’ı Kerim ayetleri, Marifetname ve Mesnevi’nin ışığı, teslimiyet ve ölümün kabulü ile yorumlanıyor ve bambaşka açılımlar sunuyor okura.

Sayfa: 132

Oyunbozan Feministin El Kitabı

Eşitsizlik ve haksızlıklara karşı mücadele etmenin bedeli ağır olabiliyor. Feminist yazar ve akademisyen Sara Ahmed, Oyunbozan Feministin El Kitabı'yla adil olmayan bir dünyada mücadele edenlere destek eli uzatıyor. Ayakta kalabilmek ve hayatı dönüştürmek konusunda rehberlik ediyor.

Sayfa: 230

Kızıl Karma

Jean-Christophe Grangé, cinayetlerin peşinde koşarken kendi kaderlerini de değiştiren üç çarpıcı karakter ve hiç düşmeyen bir tempoyla, bir kez daha kötülüğün sınırlarını araştırıyor...

Sayfa: 584

Hikaye Hırsızı

Stephen King'in Şiddetle Tavsiye Ettiği Roman 'Hikâye Hırsızı' Türkçede...

Sayfa: 336

Zavallılar

İskoçya’nın önemli yazar ve sanatçılarından biri ka­bul edilen Alasdair Gray, eserlerinde sıradanın öte­sine geçen hayal gücüy­le ve özgün bakış açısıyla dikkat çekti. Viktorya Dönemi ahlakını hicvederek doğaüstü bir dokunuşla ilmek ilmek ördüğü kara komedisi

Zavallılar ise ya­zara Whitbread Roman Ödülü ve Guardian Kurgu Ödülü kazandır­dı. Yorgos Lanthimos’un da beyaz perdeye uyarladığı bu kitap, post­modern bir Frankenstein anlatısı.

Sayfa: 250

Dünyanın Alacakaranlığı

Görevlendirildiği adada yılmadan 29 yıl geçiren asker Odona'nın filmlere ve kitaplara birçok kez konu olan gerçek hikâyesini, bu kez büyük sinemacı Werner Herzog anlatıyor.

Sayfa: 104

Hissederek Yaşa

Lindsey Biel, bu kitabında özellikle klinisyenlere duyusal işleme zorluklarını anlamaları için pratik, takip etmesi kolay bir yol haritası sunuyor ve farkındalıklarını artırmak için onlara bilmeleri gereken her şeyi aktarıyor.

Klinik görüşler, gerçek yaşam örnekleri, çözüm önerileri ve aydınlatıcı vaka analizleriyle dolu bu kitap, çocuk davranışının kritik bir yönüne -duyusal deneyimlere- ışık tutan son derece değerli bir kaynaktır.

Sayfa: 376

Yalnızlığın Anatomisi

Thomas Wolfe’ün külliyatının minicik bir parçası. Fakat Türkiye’deki okurun bu büyük yazara aşinalık kazanması, onun edebiyatı hakkında fikir sahibi olması bakımından çok kıymetli bir kitap...

Sayfa: 120

Gemiden Düşen Adam

Gemiden Düşen Adam, Pasifik Okyanusu’nun ortasında tek başına hayatta kalmaya çalışan bir adamın hikâyesi. Tıpkı yazar Herbert Clyde Lewis gibi unutulmuş, geride bırakılmış birisi. 112 sayfalık sımsıkı bir roman.

Sayfa: 122

Katre

Pınar Çelikel, hepsi bir damla olan, ama bir araya gelince ummanları oluşturan o kadınların hikâyelerinde dolaştırıyor bizi. Bazı ortaklıkların şehir, dönem, aile tanımadan bizi buluşturduğunu da hatırlatarak.

Sayfa: 136

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