27 yazardan Yaz Öyküleri kitabı

e 27 öykünün yer aldığı Yaz Öyküleri, Türkiye’nin dijital kitap platformu Kitap Cumhuriyeti’nde yayımlandı.

Yaz Öyküleri, yaz mevsimi teması etrafında yaşam ve yol bulan öyküler toplamı. Yaşam, çünkü öykülerin karakterleri her an karşımıza çıkacak denli canlı ve gerçekçi.

Bazen çok sıradan bir olayın kahramanları bazen de şaşırtan ve merak uyandıran gelişmelerin kişilikleri. Okur, bir öyküden öbürüne geçerken, arkada bıraktığı öykünün bir yerinde mutlaka kendini görüyor.

SICAK ÖYKÜLER KİTABI

Yol bulan, çünkü öykülerin hepsinde bir gidiş veya geliş sözkonusu. Bu bir anne evine, deniz kenarına, ölüme, sevgiliye ya da kendi içine, içinin sessizliğine, gürültüsüne… doğru yolculuklar. Yaz Öyküleri, yaz mevsiminin ısıttığı kadar sıcak öykülerden oluşuyor.

YAZARLARIN ÖYKÜ HAKİMİYETİ

Gerek seçilen öykücüler gerekse de öyküleri, titiz bir çalışmanın ürünü olarak çıkıyor okurun karşısına. Akıcı bir sadeliğe, ustaca kurguya ve soluksuz anlatıma sahip hepsi de.

Yaz teması, fonda bir müzik eşliğinde akıp gidiyor. Okur onu sadece duyuyor uzaktan uzağa, hiçbir öyküde göze batırılmıyor. Bu da yazarların, öykü türüne fazlaca hâkim olduklarını gösteriyor.

KATKIDA BULUNANLAR

Aslı Akarsakarya, Ayça Erkol, Ayşe Başak Kaban, Ayten Kaya, Çağdaş Küçük, Defne Suman, Deniz Arslan, Derya Sönmez, Duran Emre Kanacı, Esra Özdemir Demirci, Gül İnce Beqo, Gülhan Tuba Çelik, Hakan Sipahioğlu, Hakkı İnanç, Halil Yörükoğlu, Hande Çiğdemoğlu, M. Barış Övün, Makbule Aras Eivazi, Mehmet Can Şaşmaz, Mehmet Fatih Özbey, M. Özgür Mutlu, Nalan Kiraz, Nilüfer Ataç Canbayır, Ruhşen Doğan Nar, Suzan Bilgen Özgün, Tunç Kurt, Vuslat Çamkerten.