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    28 yazardan Baba öyküleri seçkisi

    28 yazarlı Baba adlı öykü seçkisi Edebiyatist etiketiyle yayımlandı.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2021 - 11:20
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    28 yazardan Baba öyküleri seçkisi

    Sadece edebiyatçıların değil, belki de tüm sanatçıların kanayan yarasıdır BABA ve her sanatçı kanadığı yerden yazar hikayesini. Her baba biriciktir, her baba hikayesi yegâne…

    Neler mi var seçkimizde: Baş tacı edilen babalar, evlatlarını başında gezdiren babalar, evlerinin direği olanlar, ailesine kol kanat…

    Gidip de dönmeyen babalar var, gelip de bulamayan babalar, erkenden göçüp giden melek babalar, hayatta olup da ölüden beter olanlar, anne bile olan babalar ya da hiçbir zaman baba olamayanlar var.

    Anınca burnunuzun direğini sızlatan babalar, adını ağzınıza almak istemeyeceğiniz babalar.

    Baba olmak zor zanaat… Bir hücreden çok daha fazlası…

    28 yazardan Baba öyküleri seçkisi #1

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    Sayfa: 144

    28 ÖYKÜ

    Yirmi sekiz kıymetli öykücünün kaleme aldığı BABA öykülerini sizin için derledik. Babalar ölmesin, babalar gitmesin, babalar unutulmasın, bir ömür bizimle yaşasın diye…

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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