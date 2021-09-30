Bugün 30 Eylül Dünya Çeviri Günü... Bu vesileyle bütün çevirmenlerin gününü kutluyoruz.

Çeviri, tüm insanlığın ortak dilidir. Küreselleşen dünyada, dil engelini ortadan kaldırarak farklı ulusların birbirlerini anlamalarını sağlayan çevirmenlerimiz uluslararası siyaset, ticaret, ekonomi ve teknoloji alanlarında vazgeçilmez aktörlerdir.

Bilgi alışverişinin hiç olmadığı kadar hızlandığı, iletişimde zaman kavramının neredeyse kaybolduğu teknoloji çağında çevirmenler, bilgiyi doğru yönde ve doğru şekilde aktararak, insanoğlunun en temel içgüdülerinden biri olan iletişim kurma ihtiyacını karşılamakta ve dünya çapında barışa ve iş birliğine de katkıda bulunmaktadır.

DÖRT YIL ÖNCE KABUL EDİLDİ

İletişimi uluslararası ve evrensel boyutlara taşıyan çevirmenlerin önemini dikkate alan Birleşmiş Milletler, profesyonel çevirinin ulusları birbirine bağlamasının, barışa, anlayış, uzlaşı ve gelişmeye teşvik etmesinin rolünü vurgulayan bir yasa tasarısını kabul etmiş ve Uluslararası Çeviri Federasyonu tarafından 1953 yılından bu yana kutlanan 30 Eylül’ü, 2017 yılında resmi olarak da Uluslararası Çeviri Günü olarak ilan etmiştir.

TÜRKİYE VE ÇEVİRİ

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak çeviri sektörü, ülkemizde de gelişme göstermiş ve giderek daha fazla önem kazanmıştır.

Türkiye’nin AB katılım süreci ile birlikte, Müzakere Çerçeve Belgesi’nde de öngörüldüğü üzere, AB müktesebatı çevirisinin koordineli olarak ve belirli bir standart ekseninde yapılması için 2011 yılında müstakil bir çeviri birimi kurulmuştur.