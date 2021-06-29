Mardin’de yaşayan 32 yıldır görme engelli öğretmen, hayatını anlatan kitap yazdı. Mardin’de yaşayan Riyad Tezcan, 17 yaşında ailesinde genetik bulunan bir hastalıktan dolayı görme yetisini kaybetti.

Riyad Tezcan, ilkokulu görerek okudu. Daha sonra görme yetisini kaybedince ortaokul ve liseyi açıktan okudu. Üniversite sınavını kazandı. PDR bölümünden mezun oldu. Öğretmenliğe görme engelli olduğu için alınmak istenmedi. Ulusal kanallarda sesini duyurmak istedi.

Kendi işlerini ve öz bakımını kendisi yapıyor. Bilgisayar ve telefon kullanıyor, bir de söz yazıp, beste yapıyor, bağlama çalıyor. En sonunda kendi yaşam mücadelesini kaleme aldı. Bütün herkese örnek olmasını istiyor.

"ENGELSİZ YAŞAM"

Midyatlı olan rehberlik öğretmeni Riyad Tezcan, "49 yaşındayım. Ailemizde oluşan genetik hastalık nedeniyle gözlerimi 17 yaşında kaybettim. Ama eğitimime devam ettim. İlkokulu normal görerek okudum. Ortaokul ve liseyi açık öğretim yoluyla bitirdim. Sonra üniversiteye çalıştım. İnönü üniversitesi PDR bölümünü kazandım. Malatya’da 4 sene eğitim fakültesinde okudum. Sonra geldim öğretmen oldum. 23 yıldır rehber öğretmen olarak çalışıyorum. Bu süre zarfında öğrencilere, öğretmenlere, velilere seminerler yaptık. Öğrencilerimiz ile görüşmelerimiz oluyor. Psikolojik danışma ve görüşmelerimiz oluyor. İşte sınav kaygısı, ders planı, çalışma verimi, ders çalışma ve aile içi sorunlarla ilgili birçok konuda öğrencilerimize rehberlik yapmaya çalışıyoruz." dedi.

"BAĞLAMA İLE TANIŞTIM"

Müzikle ilgilendiğini kaydeden Tezcan, “Psikolojik danışmanlığımın yanı sıra, beste yapıyorum, söz yazıyorum. İşte Türkiye ulusal çapta Erkan Oğur’un okuduğu ‘Mardin Dağlarında Bir Kuş Olsaydım’ türküsünün bütün sözleri bana ait. En meşhur olan eserim şu anda o itibariyle. Müziği eğitimde kullandım, bu şekilde çok çok faydası oldu.” diye konuştu.

HAYATINI ANLATAN KİTAP YAZDI

Ve en son geçen sene hayatını ve mücadelelerini yazmaya karar verdiğini söyleyen Tezcan, "Bu kitabı kaleme aldım. Şu anda 2-3 aydır bastırdık kitabı. Çok güzel geri bildirimler var kitap ile ilgili. İnşallah daha çok kitleye ulaşsın istiyorum. Çünkü aslında bir motivasyon kitabıdır. Bir otobiyografi kitabıdır. Duygusal bir kitaptır. Biraz da edebi bir kitaptır. İnşallah çok güzel etkiler bırakacaktır diye düşünüyorum insanlarda." şeklinde konuştu.





