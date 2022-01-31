Yeni çıkan kitaplar

Haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için hazırladık. Birbirinden güzel kitaplar, okurlarını bekliyor.

Yeni kitaplar yayınlanmaya devam ediyor. Yayınevleri tarafından okurlara sunulan kitaplar, her okurun sevgisini ve beğenisini kazanacak. Ensonhaber Kitap Ayracı olarak sizler için kitaplardan bir derleme hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

Zor Değil Sıra Dışı Çocuk

Ebeveynler için en iyi 20 kitaptan biri seçilen ve tüm dünyada bir milyondan fazla satan Zor Değil Sıra Dışı Çocuk’ta Mary Sheedy Kurcinka, gerçek yaşam öykülerinden örnekler sunarak olumlu bir bakış açısı kazandırıyor.

Sayfa: 456

Atatürk'ün Mutfağı

Atatürk’ün sofrası hakkında şimdiye kadar çok şey söylendi, makaleler ve ciltler dolusu kitaplar yazıldı ama o sofraya gelen yemekler pek merak edilmedi, yemeklerin hazırlandığı mutfak ve mutfağın nasıl işlediği araştırılmadı.

Sayfa: 328

A/71

İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden…

Sayfa: 320

Tutunduğunuz Gerçekler

Demokrasimiz, hayatımızda gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen bir saldırı ile karşı karşıya kalsa bile, sistemimizin, ülkesini önemseyen insanlar ayağa kalkıp meydan okuduğu zaman çalıştığını hatırlamalıyız. Çözümün bir parçası olmak, ülkenin ruhu için savaşta coşkulu bir savaşçı olmak, benim kendime karşı günlük meydan okumam. Size meydan okuyuşum ise, bu gayrete eşlik etmeniz için. Kollarımızı sıvama zamanı geldiğinde, ellerimizi kaldırıp teslim olmayalım.

Sayfa: 400

Cadının Yüreği

Cadının Yüreği’nde Genevieve Gornichec, İskandinav mitolojisinin göz ardı edilen ancak kıyametin gelmesinde doğrudan rol oynayan buz devi cadı Angrboda’nın hikâyesini anlatıyor. Loki’nin Asgard tanrılarından gizlediği eşi; Fenrir, Hel ve Jormungundr’un annesi; Odin’in alt edemediği rakibi Angrboda, bu kibirli tanrılar dünyasında kendi destanını yazma fırsatına ilk kez kavuşuyor.

Sayfa: 336

Hiç Babam Kalmadı





İyi bir kitap, hem kendi iç dünyamıza hem de başka dünyalara kesilmiş eskimeyen bir seyahat bileti gibidir. Uğur İzzet Karakoç, on dört öyküden oluşan Hiç Babam Kalmadı ile sizi ebeveynlerin, babasızların, âşıkların, ötekilerin, serserilerin, ahmakların dünyasında özel bir yolculuğa çağırıyor.

Sayfa: 120

İmzalı - Ezbere Yaşayanlar - Vazgeçemediğimiz Alışkanlıklarımızın Kökenleri

İşte Ezbere Yaşayanlar, bir türlü vazgeçemediğimiz alışkanlıklarımızın tarihî arka planıyla birlikte antropolojik, sosyolojik ve psikolojik kökenlerini irdeliyor.

Sayfa: 400

Psikolojik İşkence Teknikleri

Psikolojik İşkence Teknikleri; iş, aşk, aile ve arkadaşlık ilişkilerinizde size rehber olacak.

Sayfa: 216

Uyurgezerler 1.Kitap

Uyurgezerler, modern gelişmelerin toplumsal düzende ve değerler sisteminde yarattığı köklü değişmelerin insanları gündelik hayatta ne türden boşluklara savurduğunu gösteren bir üçleme. Tıpkı James Joyce, Thomas Mann, Robert Musil gibi sadece yazar-sanatçı değil toplumsal açıdan bir tür kâhin-şair konumundaki modernist romancı soyundan gelen Hermann Broch, bu üçlemenin ilk kitabı Romantik’te genç bir Avusturya subayı, ikinci kitabı Anarşist’te bir muhasebeci ve siyasi katil, son kitabı Realist’te fırsatçı bir asker kaçağı üzerinden insanların savrulurken inanç, ahlak ve akıl kaybıyla birbirlerine nasıl dolandıklarını gösterir.

Sayfa: 216

Çocuk Köstebek Tilki ve At

Çocuklar için eğlenceli bir kitap...

Sayfa: 128