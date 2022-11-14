Petrol
95.67
-0.33%
Euro
19.209
-0.06%
Dolar
18.5991
0.29%
Altın
1.052
-0.11%
Borsa
4500
0.99%
Bitcoin
319.047
-0.44%
BTXN Coin
6.30
-4.54%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Yeni çıkan kitaplar

    Matbaadan kitap raflarındaki yerini alan yeni kitaplar okurlarla buluşmaya devam ediyor. Yenilerden öne çıkanlar...
    • Özel İçerik
    • 14.11.2022 - 09:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yeni çıkan kitaplar

    Kasım ayının ikinci haftasındayız. Bu haftada da yepyeni kitaplar raflardaki yerini aldı. Sizler için yeni çıkankanlardan seçtiklerimiz...

    Kırmızı Pelerin

    Yeni çıkan kitaplar #1

    Çocuklukta yaşanan bir tacizin, bu tacizin koyu gölgesi altında geçen yılların, yalnızlığın, kimsesizliğin, her şey bitti derken açılan yepyeni kapıların, kısaca iyisiyle kötüsüyle macera dolu, dokunaklı bir hayatın hikâyesi bu; çok masum bir aşk hikâyesi aslında.

    Sayfa: 424

    Durdurulamayan İnsanlık

    Yeni çıkan kitaplar #2

    Afrika savanlarından Grönland buzullarına kadar tüm dünyaya biz insanlar hükmediyoruz. Peki bu büyük ve gizemli gücü nasıl elde ettik? Durdurulamayan İnsanlık hayaletlerden ruhlara, hükümetlerden şirketlere, tuhaf ve gizemli şeyler hakkında hikâyeler yazmak için bu gücü nasıl kullandığımızı anlatıyor.

    Sayfa: 176

    Surname

    Yeni çıkan kitaplar #3

    Nefes nefese bir Osmanlı mâcerası…İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden…

    Sayfa: 408

    Kayıp Yüz

    Yeni çıkan kitaplar #4

    Genç bir kız dairesinden aşağı düşüp ölmüş, ev arkadaşı diğer kız ise ortadan kaybolmuştur. İntihar vakalarına sürülen Suat Zamir genç kızın ölümünü araştırmaya başlar. Bu sırada Emniyet`e gelen esrarengiz bir kadın, kocasının onu öldürdüğünü söyler.

    Sayfa: 272

    Fotoğraftaki Yüz

    Yeni çıkan kitaplar #5

    Çocukken kaçırılmış olduğu bilgisi Jessica’nın düşüncelerini altüst eder. O kaçırılma olayından sonra bulunduğuna dair bir bilgi de yoktur. Etrafındaki herkese, her şeye farklı gözlerle bakmaya başlayan Jessica için yaşamını geri kazanmanın yolu geçmişe yönelik ipuçlarını takip edip tüm bu gizemi çözmektir.

    Sayfa:312

    Mutluluk Tuzağı - Mücadeleyi Bırak Yaşamaya Bak

    Yeni çıkan kitaplar #6

    Dr. Russ Harris, kitabında yer verdiği teknikler ve uygulamalarla stres, kaygı ve depresyon epidemisinin yaşandığı günümüz dünyasında, yaşamı nasıl daha anlamlı ve dolu dolu yaşayacağımıza dair devrim niteliğinde bir yol rehberi sunuyor. Harris’in önceki edisyonu ciddi bir revizyondan geçirerek adeta yeniden yazdığı Mutluluk Tuzağı kitabını okuduktan sonra, mutluluğa dair algınız tamamen değişerek daha tatmin edici bir yaşamın kapısını aralayacaksınız.

    Sayfa: 400

    Kusama: Takıntılar Aşklar ve Sanat - Elsa Maceraları

    Yeni çıkan kitaplar #7

    "Sanatım sadece benim görebildiğim sanrılardan geliyor. Beni rahatsız eden yanılsamaları ve takıntılı görüntüleri heykellere ve resimlere çeviriyorum." Yayoi Kusama

    Sayfa: 128

    Madam Arthur Bey ve Hayatındaki Her Şey

    Yeni çıkan kitaplar #8

    Mine Söğüt sıra dışı romanı Madam Arthur Bey ve Hayatındaki Her Şey'de okurları Kara Yalı'nın karanlık odalarında dolaştırarak kimlik bunalımları, iktidarla ilişkileri, karabasanları ve korkularıyla yüzleşmeye, varoluşun temeli olan kaosun içinden geçmeye davet ediyor.

    Sayfa: 192

    Şahbaz'ın Harikulade Yılı 1979

    Yeni çıkan kitaplar #9

    Mine Söğüt, Şahbaz'ın Harikulade Yılı 1979'da, okurları bir kez daha gerçek denen korlaşmış alevle temasa davet ederek ülkenin belki de en karanlık döneminden cesurca sayfalar açıyor.

    Sayfa: 400

    Huzursuzlar

    Yeni çıkan kitaplar #10

    Anı ve kurmacanın kusursuz bir harmanı olan Huzursuzlar, yazarın roman üçlemesinin ilk örneğini oluşturuyor.

    Sayfa: 312


    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Ben Bu Cihana Sığmazam 9. bölüm fragmanı! Deşifre olduğunu itiraf eden kim?
    Medya

    Ben Bu Cihana Sığmazam 9. bölüm fragmanı! Deşifre olduğunu itiraf eden kim?

    Ukrayna ordusunun Herson’u geri alması coşkuyla kutlandı
    Dünya

    Ukrayna ordusunun Herson’u geri alması coşkuyla kutlandı

    Görüş Bildir