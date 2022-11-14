Yeni çıkan kitaplar

Matbaadan kitap raflarındaki yerini alan yeni kitaplar okurlarla buluşmaya devam ediyor. Yenilerden öne çıkanlar...

Kasım ayının ikinci haftasındayız. Bu haftada da yepyeni kitaplar raflardaki yerini aldı. Sizler için yeni çıkankanlardan seçtiklerimiz...

Kırmızı Pelerin

Çocuklukta yaşanan bir tacizin, bu tacizin koyu gölgesi altında geçen yılların, yalnızlığın, kimsesizliğin, her şey bitti derken açılan yepyeni kapıların, kısaca iyisiyle kötüsüyle macera dolu, dokunaklı bir hayatın hikâyesi bu; çok masum bir aşk hikâyesi aslında.

Sayfa: 424

Durdurulamayan İnsanlık

Afrika savanlarından Grönland buzullarına kadar tüm dünyaya biz insanlar hükmediyoruz. Peki bu büyük ve gizemli gücü nasıl elde ettik? Durdurulamayan İnsanlık hayaletlerden ruhlara, hükümetlerden şirketlere, tuhaf ve gizemli şeyler hakkında hikâyeler yazmak için bu gücü nasıl kullandığımızı anlatıyor.

Sayfa: 176

Surname

Nefes nefese bir Osmanlı mâcerası…İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden…

Sayfa: 408

Kayıp Yüz





Genç bir kız dairesinden aşağı düşüp ölmüş, ev arkadaşı diğer kız ise ortadan kaybolmuştur. İntihar vakalarına sürülen Suat Zamir genç kızın ölümünü araştırmaya başlar. Bu sırada Emniyet`e gelen esrarengiz bir kadın, kocasının onu öldürdüğünü söyler.

Sayfa: 272

Fotoğraftaki Yüz

Çocukken kaçırılmış olduğu bilgisi Jessica’nın düşüncelerini altüst eder. O kaçırılma olayından sonra bulunduğuna dair bir bilgi de yoktur. Etrafındaki herkese, her şeye farklı gözlerle bakmaya başlayan Jessica için yaşamını geri kazanmanın yolu geçmişe yönelik ipuçlarını takip edip tüm bu gizemi çözmektir.

Sayfa:312

Mutluluk Tuzağı - Mücadeleyi Bırak Yaşamaya Bak

Dr. Russ Harris, kitabında yer verdiği teknikler ve uygulamalarla stres, kaygı ve depresyon epidemisinin yaşandığı günümüz dünyasında, yaşamı nasıl daha anlamlı ve dolu dolu yaşayacağımıza dair devrim niteliğinde bir yol rehberi sunuyor. Harris’in önceki edisyonu ciddi bir revizyondan geçirerek adeta yeniden yazdığı Mutluluk Tuzağı kitabını okuduktan sonra, mutluluğa dair algınız tamamen değişerek daha tatmin edici bir yaşamın kapısını aralayacaksınız.

Sayfa: 400

Kusama: Takıntılar Aşklar ve Sanat - Elsa Maceraları

"Sanatım sadece benim görebildiğim sanrılardan geliyor. Beni rahatsız eden yanılsamaları ve takıntılı görüntüleri heykellere ve resimlere çeviriyorum." Yayoi Kusama

Sayfa: 128

Madam Arthur Bey ve Hayatındaki Her Şey

Mine Söğüt sıra dışı romanı Madam Arthur Bey ve Hayatındaki Her Şey'de okurları Kara Yalı'nın karanlık odalarında dolaştırarak kimlik bunalımları, iktidarla ilişkileri, karabasanları ve korkularıyla yüzleşmeye, varoluşun temeli olan kaosun içinden geçmeye davet ediyor.

Sayfa: 192

Şahbaz'ın Harikulade Yılı 1979

Mine Söğüt, Şahbaz'ın Harikulade Yılı 1979'da, okurları bir kez daha gerçek denen korlaşmış alevle temasa davet ederek ülkenin belki de en karanlık döneminden cesurca sayfalar açıyor.

Sayfa: 400

Huzursuzlar

Anı ve kurmacanın kusursuz bir harmanı olan Huzursuzlar, yazarın roman üçlemesinin ilk örneğini oluşturuyor.

Sayfa: 312