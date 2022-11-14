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    James Hogg'un Bağışlanmış Bir Günahkârın Özel Anıları ve İtirafnamesi kitabı

    Bağışlanmış Bir Günahkârın Özel Anıları ve İtirafnamesi, 19. yüzyıl İskoç romantizminin başyapıtlarından kabul edilen sürükleyici bir dinî fanatizm anlatısı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 11:28
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    James Hogg'un Bağışlanmış Bir Günahkârın Özel Anıları ve İtirafnamesi kitabı

    Yeryüzünde kurtuluşu Kalvinizmde ve onun seçilmiş kullarına sunduğu dinî kariyerde arayan Robert Wringhim, İskoçya’da karşılaştığı gizemli yabancıya tekinsiz bir yakınlık duyar.

    Bu yakınlık zamanla onu bir din adamı olmaktan uzaklaştırıp, en yakınlarını bile katleden bir seri katile dönüştürecektir.

    Bi aydınlanma kitabı

    Robert’ın karşılaştığı gizemli yabancı şeytanın ta kendisi midir yoksa Robert psikotik bir kişilik bölünmesi mi yaşamaktadır? James Hogg’un bir günahkârın derin bunalımı etrafında ördüğü teolojik kurmacası, 19. yüzyılın en güçlü Aydınlanma parodilerinden biri.

    James Hogg un Bağışlanmış Bir Günahkârın Özel Anıları ve İtirafnamesi kitabı #1

    Sayfa: 284

    Kitap için ne dediler

    "James Hogg, benden çok farklı bir tarzda yazsa da tanıdığım en yetenekli edebiyatçılardan biri."
    WALTER SCOTT

    "Hogg’un romanı, orijinalliği, sofistikeliği ve alaycı enerjisiyle kült bir kitap olma şöhretini hak ediyor."
    IAN PARKER


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    James Hogg'un Bağışlanmış Bir Günahkârın Özel Anıları ve İtirafnamesi kitabı

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