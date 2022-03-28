Petrol
113.15
-3.60%
Euro
16.32
0.14%
Dolar
14.85
0.12%
Altın
919.95
-1.49%
Borsa
2185
0.43%
Bitcoin
697.015
5.00%
BTXN Coin
39.97
-0.09%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C
    4 tır dolusu kitapla yaşayan öğretim üyesi

    4 tır dolusu kitapla yaşayan öğretim üyesi

    Bayburt’ta Doç. Dr. Hasan Aktaş'ın (62), kütüphaneyi andıran evinde 4 tırı rahatça doldurabilecek yaklaşık 50 bin kitapla yaşıyor.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 11:27
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 11:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    60 tane yayınlanmış kitabı, 100'ün üzerinde ulusal ve uluslararası makaleleri bulunan Doç. Dr. Hasan Aktaş'ın (62) kütüphane havasındaki evi görenleri şaşkına çeviriyor. Evinin her bir köşesinde kitaplığı bulunan Aktaş, mutfak dolabının içerisini de kitapla doldurarak, mutfak dolabını kitaplık olarak kullanıyor.

    YATAK KİTAP

    Misafir odasında bulunan yatağa 'kitap yatak' adını veren Aktaş, "Bu gördüğümüz yatak, kitap yataktır. Altı kitapla dolu. Misafirlerimizi burada yatırıyoruz, misafirlerimize kitap yatakta yatmanın ayrıcalığını yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

    4 TIR DOLUSU KİTAP

    Evde bulunan yatakları atarak, altlarını kitapla dolduran Aktaş, "Yatak odasında, misafir odasında bulunan tüm yatakları attım altlarını kitaplarla doldurdum. Kitapların üzerinde yatıyoruz. Gerek duyduğumuz anda yatağın altından kitapları çıkarıyor, işimizi bitirince yerine koyuyoruz." diye konuştu. 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde göreve başlayan Aktaş, eski görev yeri olan Rize'den Bayburt'a gelirken 2 tır dolusu kitapla geldiğini söyleyerek "Rize'den buraya gelirken 2 tır kitapla buraya geldim. O zamandan beri kitap aldığıma göre şu an 4 tır kitaba ulaşmışımdır." ifadelerini kullandı.

    4 tır dolusu kitapla yaşayan öğretim üyesi #3

    "HER GÜN KARGOYLA KİTAP GELİR"

    Kitapla dost olduklarını belirten ve kitabın peşinde koştuklarını vurgulayan Aktaş, her gün eve kitap geldiğini şu şekilde ifade etti: "Kitap bizim için bir nefes olmuş, bir yaşama biçimi olmuş, bir yaşam tarzı olmuş. Nasıl gıda ihtiyaçlarımız için bakkaldan, pazardan alışveriş yapıyorsak aynı öyle kitap alışverişi yapıyoruz. Bizim eve her gün kargoyla kitap gelir, kargocunun, kitabın gelmediği gün yok."

    4 tır dolusu kitapla yaşayan öğretim üyesi #4


    İlginizi Çekebilir

    Muhalefet partilerinin toplantısında Atatürk ayrıntısı
    Gündem

    Muhalefet partilerinin toplantısında Atatürk ayrıntısı

    Trabzonspor'da Cornelius ve Djaniny kararı
    Futbol

    Trabzonspor'da Cornelius ve Djaniny kararı

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!

    Görüş Bildir