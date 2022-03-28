4 tır dolusu kitapla yaşayan öğretim üyesi

4 TIR DOLUSU KİTAP

Evde bulunan yatakları atarak, altlarını kitapla dolduran Aktaş, "Yatak odasında, misafir odasında bulunan tüm yatakları attım altlarını kitaplarla doldurdum. Kitapların üzerinde yatıyoruz. Gerek duyduğumuz anda yatağın altından kitapları çıkarıyor, işimizi bitirince yerine koyuyoruz." diye konuştu. 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde göreve başlayan Aktaş, eski görev yeri olan Rize'den Bayburt'a gelirken 2 tır dolusu kitapla geldiğini söyleyerek "Rize'den buraya gelirken 2 tır kitapla buraya geldim. O zamandan beri kitap aldığıma göre şu an 4 tır kitaba ulaşmışımdır." ifadelerini kullandı.

"HER GÜN KARGOYLA KİTAP GELİR"

Kitapla dost olduklarını belirten ve kitabın peşinde koştuklarını vurgulayan Aktaş, her gün eve kitap geldiğini şu şekilde ifade etti: "Kitap bizim için bir nefes olmuş, bir yaşama biçimi olmuş, bir yaşam tarzı olmuş. Nasıl gıda ihtiyaçlarımız için bakkaldan, pazardan alışveriş yapıyorsak aynı öyle kitap alışverişi yapıyoruz. Bizim eve her gün kargoyla kitap gelir, kargocunun, kitabın gelmediği gün yok."