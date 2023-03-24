40. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı 31 Mart'ta başlıyor Türkiye Diyanet Vakfı ve Vakıf Fuarcılık tarafından düzenlenen 40. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, 31 Mart'ta kitapseverlerle buluşacak.

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Üç farklı bölgede 17 Nisan'a kadar devam edecek fuarlarda, 150'den fazla yayınevinin binlerce kitabı yer alacak.

Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii, İstanbul'da ise Büyük Çamlıca Camii ile Fatih Camii'nde gerçekleşecek fuarlarda, söyleşi ve imza günlerinin yanı sıra çeşitli kültürel etkinliklere de yer verilecek.

Farklı etkinlikler düzenlenecek

İlim, edebiyat, tarih, kültür ve sanat, aile, genç ve çocuk gibi birçok başlıkta kitabın yer alacağı fuarda, çocuklara özel etkinlikler de yapılacak.