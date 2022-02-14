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    Yeni çıkan kitaplar

    Yeni çıkan, okurlarını bekleyen, raflardaki yerini alan kitaplar...
    • Özel İçerik
    • 14.02.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 10:19
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    Yeni çıkan kitaplar

    Şubat ayının ikinci haftasındayız. Ve her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitaplarla karşınızdayız.

    Yeni haftanın bu ilk gününde sizler için hazırladığımız kitaplara göz atamayı unutmayın.

    Hepinize iyi haftalar ve bol kitaplı günler diliyoruz...

    Tiamat

    Yeni çıkan kitaplar #1

    İhsan Oktay Anar’ın derin denizlerde kurduğu âlemde, o belirsiz, kımıltısız silüetin hem içinde hem dışında, olağanüstü bir hikâyede, hikâyeyiz.

    Sayfa: 160

    Küçük Buzul Çağı - İklim Değişimleri Tarihin Akışını Nasıl Etkiledi?

    Yeni çıkan kitaplar #2

    Fagan, bilim, arkeoloji ve tarih okurlarının ilgisini çekmeyi başarıyor.

    Sayfa: 376

    Sanal Para: Sentetik İnsan - Lego Din ve Mahşerin Dört Atlısı

    Yeni çıkan kitaplar #3

    Ramazan Kurtoğlu, paranın bugüne kadar geçirdiği tarihsel değişimi, nakit paranın ortaya çıkışını ve neden ortadan kaldırılmak istendiğini aktarırken geçmişin ışığında bugünü ve gelecekte yaşanacak gelişmeleri analiz ediyor.

    Sayfa: 570

    Fable

    Yeni çıkan kitaplar #4

    Güvenmek, denizin kendisinden bile tehlikeliydi ancak bu yolculuktan hep beraber canlı çıkacaklarsa, mürettebatın fırtınalardan daha fazlasını atlatması gerekecekti.

    Sayfa: 280

    Nereye Baksam Acı

    Yeni çıkan kitaplar #5

    Tüm acılardan arınmış, barış içinde bir arada yaşamaya hasret özgür bireyler olarak hepimizin bu ülkeye ve insanlarına karşı sorumluluğumuz var.

    Sayfa: 290

    Edebiyatta Ütopya - Distopya

    Yeni çıkan kitaplar #6

    Aydınlama çağı ile başlayan akılcılık ve aklın gelişim aşamalarını ütopya ve karşı-ütopya kurgularında görmek mümkündür.

    Sayfa: 384

    Yusuf İle Züleyha

    Yeni çıkan kitaplar #7

    Yusuf ile Züleyha’nın yüzyıllardan bugüne damgasını vurmuş hikâyesi insanlığa aşkın perdelerini açtırıyor. Mısır mitolojisinde, kutsal Kitaplarda ve yüzyıldan yüzyıla taşınan bilge ve şairlerin kaleminde can bulan aşk kadim öğretinin sırlarını açıyor.

    Sayfa: 280

    Kutsal Bahçe

    Yeni çıkan kitaplar #8

    Şiirin ılıman bir iklimde narin bir işçiliğe tabi tutuluşu... Kerem Nadir Özcan, kelimenin duru halleri ile sarmalıyor, öz ve yalınlığın kırılganlığında koca bir bina inşa ediyor. Evet, her seferinde yıkılıyor bu bina, her okuyuşta okuyucunun üzerine kalıyor bu tutkulu seda...

    Sayfa: 58

    Kendine Dön

    Yeni çıkan kitaplar #9

    Bir gün elinde kahven ve yüzündeki sessiz gülümsemeyle, kendini kimsenin yarım, eksik sevgisine muhtaç etmediğin için, doğana uymayana uymadığın için, seni sen yapan taraflarını kabul edemeyenleri hayatından uğurladığın için kendine teşekkür edeceksin.

    Sayfa: 160

    Zaman Polisi

    Yeni çıkan kitaplar #10

    Dünya çapında popüler İngiliz yazar Jodi Taylor’un yeni dizisi Zaman Polisi karşınızda.

    Sayfa: 422


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