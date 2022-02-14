Yeni çıkan kitaplar

Yeni çıkan, okurlarını bekleyen, raflardaki yerini alan kitaplar...

Şubat ayının ikinci haftasındayız. Ve her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitaplarla karşınızdayız.

Yeni haftanın bu ilk gününde sizler için hazırladığımız kitaplara göz atamayı unutmayın.

Hepinize iyi haftalar ve bol kitaplı günler diliyoruz...

Tiamat

İhsan Oktay Anar’ın derin denizlerde kurduğu âlemde, o belirsiz, kımıltısız silüetin hem içinde hem dışında, olağanüstü bir hikâyede, hikâyeyiz.

Sayfa: 160

Küçük Buzul Çağı - İklim Değişimleri Tarihin Akışını Nasıl Etkiledi?

Fagan, bilim, arkeoloji ve tarih okurlarının ilgisini çekmeyi başarıyor.

Sayfa: 376

Sanal Para: Sentetik İnsan - Lego Din ve Mahşerin Dört Atlısı

Ramazan Kurtoğlu, paranın bugüne kadar geçirdiği tarihsel değişimi, nakit paranın ortaya çıkışını ve neden ortadan kaldırılmak istendiğini aktarırken geçmişin ışığında bugünü ve gelecekte yaşanacak gelişmeleri analiz ediyor.

Sayfa: 570

Fable

Güvenmek, denizin kendisinden bile tehlikeliydi ancak bu yolculuktan hep beraber canlı çıkacaklarsa, mürettebatın fırtınalardan daha fazlasını atlatması gerekecekti.

Sayfa: 280

Nereye Baksam Acı

Tüm acılardan arınmış, barış içinde bir arada yaşamaya hasret özgür bireyler olarak hepimizin bu ülkeye ve insanlarına karşı sorumluluğumuz var.

Sayfa: 290

Edebiyatta Ütopya - Distopya

Aydınlama çağı ile başlayan akılcılık ve aklın gelişim aşamalarını ütopya ve karşı-ütopya kurgularında görmek mümkündür.

Sayfa: 384

Yusuf İle Züleyha

Yusuf ile Züleyha’nın yüzyıllardan bugüne damgasını vurmuş hikâyesi insanlığa aşkın perdelerini açtırıyor. Mısır mitolojisinde, kutsal Kitaplarda ve yüzyıldan yüzyıla taşınan bilge ve şairlerin kaleminde can bulan aşk kadim öğretinin sırlarını açıyor.

Sayfa: 280

Kutsal Bahçe

Şiirin ılıman bir iklimde narin bir işçiliğe tabi tutuluşu... Kerem Nadir Özcan, kelimenin duru halleri ile sarmalıyor, öz ve yalınlığın kırılganlığında koca bir bina inşa ediyor. Evet, her seferinde yıkılıyor bu bina, her okuyuşta okuyucunun üzerine kalıyor bu tutkulu seda...

Sayfa: 58

Kendine Dön

Bir gün elinde kahven ve yüzündeki sessiz gülümsemeyle, kendini kimsenin yarım, eksik sevgisine muhtaç etmediğin için, doğana uymayana uymadığın için, seni sen yapan taraflarını kabul edemeyenleri hayatından uğurladığın için kendine teşekkür edeceksin.

Sayfa: 160

Zaman Polisi

Dünya çapında popüler İngiliz yazar Jodi Taylor’un yeni dizisi Zaman Polisi karşınızda.

Sayfa: 422