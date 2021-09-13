41 yaşında 41 kitap yazdı

Batman'da yaşayan 41 yaşındaki yazar Polat Onat, geçtiğimiz günlerde yazdığı 41. kitabı olan Taşra Mektubu Olayı'nı okurların beğenisine sundu.

Yazar Polat Onat, İlk kitabı Son'u 2009 tarihinde yayınladı. Sonraki yıllarda düzenli olarak senede ortalama 3-4 tane kitap yazmayı aksatmadan sürdürdü. Yazar Onat, 2021 yılı itibariyle, ilk kitabının çıkmasının üzerinde 12 yıl geçmişken 41. kitabını piyasaya sundu.

Edebiyatın farklı türlerinde eserler vermeyi sürdüren Polat Onat, şimdiye dek 7 roman, 9 bilimkurgu öyküleri kitabı, 5 şiir, 3 deneme ve 17 çocuk kitabı kaleme aldı. Yazarın bu ürünleri 19 tane farklı yayınevinin etiketiyle raflarda yerini aldı.

TAŞRA MEKTUBU TARTIŞMASI

2018 yılında Nuri Bilge Ceylan'ın "Ahlat Ağacı" filmindeki edebi kaynaklar arasında yer alan Polat Onat'ın yazdığı Taşra Mektubu'nun, yönetmence izinsiz kullanılmasıyla gündeme gelmişti.

"YAZMAK BENİM İÇİN TUTKUDUR"

"Yazmak benim vazgeçemediğim bir tutkudur. Yazarak geçirdiğim vakitler, hayatımın kaybolması muhtemel anlarını, yokluğa karışmaktan kurtarma girişimimdir. Bu kadar üretken olmamın temel nedeni, yazdıklarımın insanlar tarafından okunup okunmadığını pek önemsemememden kaynaklanıyor. Kitaplarımın okurlarca beğenilip beğenilmediğine kafa yorsaydım üretme motivasyonumu yeterince güçlü tutamazdım. Nitelikten taviz vermeden yeni ve benzersiz kitapları vücuda getirmeyi sürdürmek istiyorum." dedi.

Ergül Tosun

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