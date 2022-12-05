Raflardaki yerini alan, okurlarını bekleyen kitaplar

Aralık ayının birinci haftasındayız. Bu hafta yeni çıkan, raflardaki yerini alan yeni kitapları listeledik.

Yeni kitap heyecanını ancak iyi bir kitapsever bilebilir. Raflardaki yerini alarak okularla buluşan yeni kitapları sizler için listeledik.

İyi okumalar dileriz...

Mutedil Dalgalı

Ömür İklim Demir, önceki kitaplarında ulaştığı özgün dilin sınırlarını Mutedil Dalgalı’da daha da genişletiyor.

Sayfa: 152

Ateşi Yakanlar

Faik Baysal, İtilaf Devletleri’ne karşı direnişe geçen Anadolu Hükümeti ile yenilgiyi kabul eden İstanbul Hükümeti arasında kalan, makam ve çıkar kaygısıyla kendini nerede ve nasıl konumlandıracağına ilişkin kararsızlık yaşayan devlet adamlarını gerçekçi bir anlatımla ele alıyor.

Sayfa: 408

Serçe Saati

Gönül her kırıldığında kendini yeniden bütünleştirir, birbirine karışan görüntüler toparlanır; yeniden kulaç atma vaktidir. Bu hep böyle gider; dünya hilafına yüzmek görünüşte çok mesafe aldırmaz ama maksat müstakim olmaktır ve kaynağa ulaşılmamış olsa da kişi hakikatte kaynakla daima birdir.

Sayfa: 232

Sınırsız Yaratıcılık





Sınırsız Yaratıcılık, sizi sanatsal tutkularınızı gerçekleştirmekten alıkoyan özeleştirinin, olumsuz duyguların ve zararlı alışkanlıkların ötesine nasıl geçebileceğinizi gösterir.

Sayfa: 248

Duyguların Dili Olsa

Duygulara dair kitap...

Sayfa: 208

Çocuklarla Sanat ve Felsefe

Çocuklarla Sanat ve Felsefe, ebeveyn, bakım veren, veli ve öğretmenlerin çocukların kendi duygularını, düşüncelerini tanımalarını, yaşamı sorgulamalarını, analiz becerilerinin gelişmesini sağlamak için sanatı ve felsefeyi aracı olarak kullanmalarına yardımcı oluyor.

Sayfa: 252

Cebimdeki Ekmek Kırıntıları

Yenal Bilgici sordu, Ercan Kesal yanıtladı. Cebimdeki Ekmek Kırıntıları eve dönmek için bir rehber, bir yoldaş… Sayısız kitap ve film eşliğinde insana dair bir yolculuk...

Sayfa: 158

Hitler'in Savaşçısı - SS Albay Joachim Peiper'ın Hayatı ve Savaşları

Tarihçi Danny S. Parker, Hitler’in Savaşçısı’nda Peiper’ı hem bir asker olarak muharebe meydanlarında hem de sivil yaşantısında resmederek SS Albay’ın karmaşık karakterini mercek altına alıyor. Uzun yıllar süren araştırmalar, daha önce yayımlanmamış arşiv materyalleri ve Peiper’ın aralarında Alman gazilerin de bulunduğu çağdaşlarıyla yapılan kapsamlı röportajlarla yazar, bu tartışmalı Nazi figürünün adil bir portresini çiziyor.

Sayfa: 640

Sağlık Paradoksları

Dr. Melek Vuslat Özdoğan’ın, “Bütüncül Bakış Açısı” ile kaleme aldığı Sağlık Paradoksları, hastalıkların kök nedenlerine ışık tutmanın yanı sıra yaşam kalitesini artırmak isteyen okurlar için de gerçek bir kaynak kitap.

Sayfa: 320

Bavula Sığmayan

Bavula Sığmayan görünenin ötesine geçip insana ve yaşadıklarımıza farklı perspektiflerden bakmamızı sağlayan geniş bir panorama sunuyor bizlere. Nermin Yıldırım’ın duyarlı bakışı, etkileyici diliyle dokuduğu derinlikli hikâyeler, yüreklere dokunurken, tekrar tekrar okuma isteği yaratacak, uzun süre hafızalardan çıkmayacak.

