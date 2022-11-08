Yeni çıkan kitaplar

Yeni çıkan raflardaki yerini alan yeni kitaplardan siz okurlar için oluşturduğumuz listeye mutlaka göz atın.

Yeni kitap heycanı hiçbir şeye benzemez. Bunu en iyi kitapseverler bilir. Bunun için yeni çıkan kitaplardan sizler için yepyeni bir liste hazırladık. Yeni kitap alırken listemize göz atmayı unutmayın.

İyi okumalar dileriz...

Ethereum'un İnşası: Hisse İspatı

Meraklı zihinlerin içinde kaybolacağı sayfalar sunuyor Vitalik Buterin. Ethereum’un İnşası, blokzincir ve ekosistemin derinliklerine gerek teknik gerekse gerçekleşen süreçler bakımından ışık tutan bir eser.

Sayfa: 368

İşte Böyle Oldu

Natalia Ginzburg, toplumun kayıtsızca azap çekmeye terk ettiği bir kadının çekmecedeki tabancaya uzanışının hikâyesini, öfkesini hiç gizlemeden ya da tatlandırmadan, oldukça yalın bir şekilde ifade ediyor: İşte Böyle Oldu.

Sayfa: 104

İçimdeki Melodi

New York Times Çok Satan listelerinde aylarca yerini koruyan ve farklı milletlerden milyonlarca okurun kalbinde taht kuran İçimdeki Müzik’in bu çarpıcı devam romanında Melody, tutkusunun peşinden gidebilmek adına korkularıyla yüzleşiyor.

Sayfa: 320

Durdurulamayan İnsanlık

Afrika savanlarından Grönland buzullarına kadar tüm dünyaya biz insanlar hükmediyoruz. Peki bu büyük ve gizemli gücü nasıl elde ettik? Durdurulamayan İnsanlık hayaletlerden ruhlara, hükümetlerden şirketlere, tuhaf ve gizemli şeyler hakkında hikâyeler yazmak için bu gücü nasıl kullandığımızı anlatıyor.

Sayfa: 176

Agnostisizm ve İlahi Tragedya

Agnostisizm nedir ve Antik Çağ’dan günümüze kadar hangi filozoflar, ne tür skeptik argümanlar üretmişlerdir? Din, bilim ve felsefenin prensipleri ve birbirlerinden farkları nelerdir? Tanrı varsa dünyada neden kötülük vardır ve eğer Tanrı varsa, gerçekten özgür bir iradeye sahip olduğumuz söylenebilir mi? Bununla beraber, eğer Tanrı varsa bu Tanrı neye benzer? O’nun var olduğunu ya da var olmadığını kanıtlayabilecek bir argümana sahip miyiz?

Bununla beraber, agnostisizm niçin hem ateizmi hem de teizmi yetersiz bulmuştur? Bu kitapta bu soruların cevaplarını alacaksınız.

Sayfa: 431

Ethereum'un İnşası: Hisse İspatı

Meraklı zihinlerin içinde kaybolacağı sayfalar sunuyor Vitalik Buterin. Ethereum’un İnşası, blokzincir ve ekosistemin derinliklerine gerek teknik gerekse gerçekleşen süreçler bakımından ışık tutan bir eser. Yönetişim, teknoloji, dijital varlık ve kültür değişimi gibi terimleri gelecekte nelerin beklediğine dair sorulara cevap veren bu yapıtı tekrar tekrar okumak isteyeceksiniz.

Sayfa: 368

Bir Müzisyenin Arayışı

Yeni ve farklı okumalar yapmak isteyen okurlar için...

Sayfa: 144

Anne O Bizden Biri - Tarihi Kronolojik Atatürk Romanı





Bir Atatürk romanı...

Sayfa: 408