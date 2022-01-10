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Yeni çıkan kitaplar
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- 10.01.2022 - 11:37
- Güncelleme : 10.01.2022 - 11:42
Bugün 10 Ocak; yeni yılın ilk haftasını geride bıraktık. Bu hafta içerisinde kitap raflarındaki yerini alan yeni kitapları siz okurlar için derledik. 10 kitaptan oluşan öneri listemize bakmadan, kitap okumayın...
Herkese İyi haftalar ve okumalar dileriz...
Azrail Konuşuyor
Korku kitaplarının sevilen ismi Stephan King'den yeni roman...
Sayfa: 280
A/71
İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden…
Sayfa: 320
Mutluluk Dağıtmak
Mutluluk Dağıtmak: Kâr, Tutku ve Amaca Giden Yol...
Sayfa: 368
Yunus Emre'nin Şehirleri
Yunus Emre'nin gezdiği, gördüğü şehirlere bir bakış...
Sayfa: 216
Kırmızı Kurabiye
Bu, aşkı kovalayan kelebeklerin kendini bulma hikâyesi…
Sayfa: 608
Bombacı Mafya
Malcolm Gladwell Bombacı Mafya’da, Hollandalı bir dâhinin, Alabama’nın ortasındaki bir pilot kardeşliğinin, ateşe ve patlamalara kafayı takmış bir grup bilim insanının ve Churchill’in sıkı dostu bir psikopatın hikâyelerini iç içe dokuyarak İkinci Dünya Savaşı’ndaki en büyük ahlaki ikilemlerden birini masaya yatırıyor.
Sayfa: 204
Parfüm
Parfüm, koku, koku ritüelleri ve güzel kokmak Antik Çağ’dan günümüze herkesin ilgi duyduğu bir konudur. Bu çalışmada her biri kendi alanında uzman bilim insanları tarafından hazırlanmış 15 makale bulunmaktadır. Mısır, Yunan, Lidya, Roma, Bizans, İslam ve Türk dünyasında parfüm, parfüm ticareti, parfüm ritüelleri, parfüm kapları ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Sayfa: 254
Hiç Babam Kalmadı
Kahkahalar, hüzün, öfke, tebessüm, hayret edişler, oh olsunlar ve vah vahlarla renkten renge girerken kitap bittiğinde, harikulade bir gökkuşağını izlemiş olduğunuzu fark edeceksiniz. Bu davet size.
Sayfa: 120
Ezbere Yaşayanlar - Vazgeçemediğimiz Alışkanlıklarımızın Kökenleri
Ezbere Yaşayanlar, bir türlü vazgeçemediğimiz alışkanlıklarımızın tarihî arka planıyla birlikte antropolojik, sosyolojik ve psikolojik kökenlerini irdeliyor.
Sayfa: 400
Squid Game
Merakla beklenen kitap, yayınlandı.
Sayfa: 160