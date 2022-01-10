Yeni çıkan kitaplar

Haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için hazırladık. Herkese göre okuma listesi var...

Bugün 10 Ocak; yeni yılın ilk haftasını geride bıraktık. Bu hafta içerisinde kitap raflarındaki yerini alan yeni kitapları siz okurlar için derledik. 10 kitaptan oluşan öneri listemize bakmadan, kitap okumayın...

Herkese İyi haftalar ve okumalar dileriz...

Azrail Konuşuyor

Korku kitaplarının sevilen ismi Stephan King'den yeni roman...

Sayfa: 280

A/71

İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden…

Sayfa: 320

Mutluluk Dağıtmak

Mutluluk Dağıtmak: Kâr, Tutku ve Amaca Giden Yol...

Sayfa: 368

Yunus Emre'nin Şehirleri

Yunus Emre'nin gezdiği, gördüğü şehirlere bir bakış...

Sayfa: 216

Kırmızı Kurabiye

Bu, aşkı kovalayan kelebeklerin kendini bulma hikâyesi…

Sayfa: 608

Bombacı Mafya

Malcolm Gladwell Bombacı Mafya’da, Hollandalı bir dâhinin, Alabama’nın ortasındaki bir pilot kardeşliğinin, ateşe ve patlamalara kafayı takmış bir grup bilim insanının ve Churchill’in sıkı dostu bir psikopatın hikâyelerini iç içe dokuyarak İkinci Dünya Savaşı’ndaki en büyük ahlaki ikilemlerden birini masaya yatırıyor.

Sayfa: 204

Parfüm

Parfüm, koku, koku ritüelleri ve güzel kokmak Antik Çağ’dan günümüze herkesin ilgi duyduğu bir konudur. Bu çalışmada her biri kendi alanında uzman bilim insanları tarafından hazırlanmış 15 makale bulunmaktadır. Mısır, Yunan, Lidya, Roma, Bizans, İslam ve Türk dünyasında parfüm, parfüm ticareti, parfüm ritüelleri, parfüm kapları ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Sayfa: 254

Hiç Babam Kalmadı





Kahkahalar, hüzün, öfke, tebessüm, hayret edişler, oh olsunlar ve vah vahlarla renkten renge girerken kitap bittiğinde, harikulade bir gökkuşağını izlemiş olduğunuzu fark edeceksiniz. Bu davet size.

Sayfa: 120

Ezbere Yaşayanlar - Vazgeçemediğimiz Alışkanlıklarımızın Kökenleri

Ezbere Yaşayanlar, bir türlü vazgeçemediğimiz alışkanlıklarımızın tarihî arka planıyla birlikte antropolojik, sosyolojik ve psikolojik kökenlerini irdeliyor.

Sayfa: 400

Squid Game

Merakla beklenen kitap, yayınlandı.

Sayfa: 160