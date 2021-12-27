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Haftanın yeni çıkan kitapları
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- 27.12.2021 - 10:27
- Güncelleme : 27.12.2021 - 10:48
Yeni yıla girmemize az bir zaman kala yeni ve son çıkan kitaplar da raflardaki yerini almaya devam ediyor. Her okura hitap edecek kitapları sizler için derledik.
İyi haftalar ve iyi okumalar dileriz...
Kırmızı Kurabiye
Güzel bir aşk kitabı..
Sayfa:608
Edirne'nin Ardı da Baylar - 25 Yazardan Edirne Tarihine Dair Anlatılar
Edirne'nin tarihine bir bakış...
Sayfa: 492
Evrim
Evrime yeni bir anlayış getiren kitap...
Sayfa: 440
Binboğa'nın Koynunda Kalbime Yattım
Binboğa’nın Koynunda Kalbime Yattıum” kitabı, yazarın dördüncü kitabı.
Sayfa: 160
Üçlük
Bu kitapta; her biri Türkçe 99 karşıt -toplam 198- sözcükle örülmüş ve içlerinde felsefi bir yapı barındıran, çok yoğun ve beşer dizeden oluşmuş çok kısa 99 şiir bulacaksınız.
Sayfa: 112
Peygamberimiz ve Arkadaşlarının Hayatında Şaka
Allah, Hz. Muhammed’i, tüm zamanları ve mekanları kuşatacak şekilde insanlığın önüne “mutlak rehber” olarak koymaktadır.
Sayfa: 96
Öğrenen Anne
Bu kitap, pozitif psikoloji yaklaşımıyla ve iyimser bir bakış açısıyla yazılmıştır.
Sayfa: 264
Sınırsız Arcanum
The New York Times Çok Satanlar Listesi’nin gediklisi Brandon Sanderson’un, ilk kısa hikâyeler derlemesi!
Sayfa: 640
Rağmenciler - Akacak Azim Damarda Durmaz!
Mümin Sekman'dan yeni bir kitap...
Sayfa: 232
Çıplak Güneş - Robot Serisi 2. Kitap
Dış Gezegenler’den birinde, Solaria’da daha önce hiç olmayan bir şey olmuştu; bir cinayet işlenmişti. Dünya’daki Uzaycı cinayetini başarıyla çözen dedektif Elijah Baley ve Auroralı ortağı R. Daneel Olivaw bu vakayı aydınlatmak üzere Solaria’ya gidecekti. İnsanların birbirini görmeden yaşadığı bu dünyada akla gelen ilk şüpheliler robotlardı. Üç Robot Kanunu’na rağmen cinayeti bir robot işlemiş olabilir miydi? Dahası, bu cinayetin hem Dünya’yı hem de Dış Gezegenler’i bekleyen büyük bir tehlikeyle nasıl bir bağlantısı vardı?
Sayfa: 256