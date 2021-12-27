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    Haftanın yeni çıkan kitapları

    Yeni haftada çıkan kitaplara birlikte göz atalım. Yeni okumalar yapmak isteyenler için tavsiye listesi...
    • Özel İçerik
    • 27.12.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 10:48
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    Haftanın yeni çıkan kitapları

    Yeni yıla girmemize az bir zaman kala yeni ve son çıkan kitaplar da raflardaki yerini almaya devam ediyor. Her okura hitap edecek kitapları sizler için derledik.

    İyi haftalar ve iyi okumalar dileriz...

    Kırmızı Kurabiye

    Haftanın yeni çıkan kitapları #1

    Güzel bir aşk kitabı..

    Sayfa:608

    Edirne'nin Ardı da Baylar - 25 Yazardan Edirne Tarihine Dair Anlatılar

    Haftanın yeni çıkan kitapları #2

    Edirne'nin tarihine bir bakış...

    Sayfa: 492

    Evrim

    Haftanın yeni çıkan kitapları #3

    Evrime yeni bir anlayış getiren kitap...

    Sayfa: 440

    Binboğa'nın Koynunda Kalbime Yattım

    Haftanın yeni çıkan kitapları #4

    Binboğa’nın Koynunda Kalbime Yattıum” kitabı, yazarın dördüncü kitabı.

    Sayfa: 160

    Üçlük

    Haftanın yeni çıkan kitapları #5

    Bu kitapta; her biri Türkçe 99 karşıt -toplam 198- sözcükle örülmüş ve içlerinde felsefi bir yapı barındıran, çok yoğun ve beşer dizeden oluşmuş çok kısa 99 şiir bulacaksınız.

    Sayfa: 112

    Peygamberimiz ve Arkadaşlarının Hayatında Şaka

    Haftanın yeni çıkan kitapları #6

    Allah, Hz. Muhammed’i, tüm zamanları ve mekanları kuşatacak şekilde insanlığın önüne “mutlak rehber” olarak koymaktadır.

    Sayfa: 96

    Öğrenen Anne

    Haftanın yeni çıkan kitapları #7

    Bu kitap, pozitif psikoloji yaklaşımıyla ve iyimser bir bakış açısıyla yazılmıştır.

    Sayfa: 264

    Sınırsız Arcanum

    Haftanın yeni çıkan kitapları #8

    The New York Times Çok Satanlar Listesi’nin gediklisi Brandon Sanderson’un, ilk kısa hikâyeler derlemesi!

    Sayfa: 640

    Rağmenciler - Akacak Azim Damarda Durmaz!

    Haftanın yeni çıkan kitapları #9

    Mümin Sekman'dan yeni bir kitap...

    Sayfa: 232

    Çıplak Güneş - Robot Serisi 2. Kitap

    Haftanın yeni çıkan kitapları #10

    Dış Gezegenler’den birinde, Solaria’da daha önce hiç olmayan bir şey olmuştu; bir cinayet işlenmişti. Dünya’daki Uzaycı cinayetini başarıyla çözen dedektif Elijah Baley ve Auroralı ortağı R. Daneel Olivaw bu vakayı aydınlatmak üzere Solaria’ya gidecekti. İnsanların birbirini görmeden yaşadığı bu dünyada akla gelen ilk şüpheliler robotlardı. Üç Robot Kanunu’na rağmen cinayeti bir robot işlemiş olabilir miydi? Dahası, bu cinayetin hem Dünya’yı hem de Dış Gezegenler’i bekleyen büyük bir tehlikeyle nasıl bir bağlantısı vardı?

    Sayfa: 256

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