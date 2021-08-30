F. Scott Fitzgerald'ın tamamlanmayan romanı: Son Patron

F. Scott Fitzgerald, 1940 yılında hayata veda ettiğinde geride tamamlanmamış bir roman bıraktı: Son Patron... Kitap, daha sonra ünlü yönetmen Elia Kazan tarafından sinemaya uyarlandı.

Büyük Amerkalı yazar F. Scott Fitzgerald, 1940 yılında hayata veda ettiğinde geride tamamlanmamış bir roman bıraktı.

Ölümünden bir yıl sonra basılan Son Patron, yazarın dünyaca ünlü romanı Muhteşem Gatsby gibi Amerikan rüyası temasını ele alıyor ve imkânsız bir aşk üzerinden o rüyanın çöküşünü, belki de aslında hiç olmadığını anlatıyordu.

Ne yazık ki ömrü vefa etmedi Fitzgerald’ın ve Son Patron, o meşum rüyaya nazire yaparcasına, yarım kaldı.

ELİA KAZAN BEYAZ PERDEYE TAŞIDI

Yaklaşık 35 yıl sonra Hollywood’un kalburüstü isimlerinden Elia Kazan, romanı beyazperdeye aktardı. İlginçtir, nasıl ki Son Patron Fitzgerald’ın son romanı olduysa, filmi de Kazan’ın son filmi oldu.

Neyse ki Kazan filmi bitirdi; ama içine bir türlü sinmediğini düşünürseniz onunki de yarım kalmış bir çaba sayılabilir.





Sayfa: 192

SENARYOYA GEÇER NOT

Kazan’ın günlüklerini okuduğumuzda farkına vardığımız ilk şey, usta sinemacının filmi çekmeyi sinema harici sebepler yüzünden kabul ettiği gerçeği oluyor.

Annesinin adım adım ölüme yaklaştığının farkında olan ve onu filmin çekileceği Güney Kaliforniya’ya getirmenin her ikisi için de daha iyi olacağını düşünen Kazan, senaryoyu bile okumadan projeye evet der.





F. Scott Fitzgerald

SENARYONUN MUCİDİ...

Senaryo deyip de geçmeyin; Fitzgerald’ın yarım kalan romanını sinemaya uyarlayan isim geleceğin Nobel ödüllü edebiyatçısı, İngiliz yazar Harold Pinter’dır.

Ünlü bir oyun yazarı olarak tanınan ve The Servant ile The Go-Between gibi önemli filmlere senarist olarak imza atan Pinter ile Londra’da bir araya gelen Kazan, ona senaryoyu çok sevdiğini ama filmin merkezindeki aşk hikâyesinde ciddi sorunlar olduğunu söyler.





Ünlü yönetmen Elia Kazan

KAZAN'IN ALDIĞI CEVAP

"Sanki her şey suyun altında geçiyor gibi geliyor bana." diyerek itirazını dillendirdiğinde aldığı yanıt Kazan için hiç de iç açıcı olmayacaktır: "Zaten her şey öyle yaşanmıyor mu?"

Ergül Tosun

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