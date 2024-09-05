5 Eylül 2024 Perşembe: Raflardaki yeni kitaplar Bugün 5 Eylül Perşembe... Raflardaki yerini alan, okurlarını bekleyen yeni kitapları siz okurlarımız için seçtik. Okuma programı yapmak isteyen kitapseverler için hazırladığımız kitaplara birlikte bakalım...

Editör: Ergül Tosun

Elinizdeki kitap yeni bitti ve yeni okumalar mı yapmak istiyorsunuz? O zaman Kitap Ayracı sayfası, her hafta yeni çıkan kitapları sizler için seçmeye devam ediyor. Eylül ayının ilk haftasındayız, her hafta olduğu gibi bu hafta da raflardaki yerini alan kitaplardan okuma listesi hazırladık.

Bol kitaplı günler diliyoruz...

JASPER VADİSİ

Çok satan yazardan harika bir kitap daha: Jasper Vadisi...

Sayfa: 360

ÖZGÜRLÜĞÜN ROTASI- BAĞIMSIZ RUHLARIN HİKAYESİ

Bu kitap bu sorulara heyecanlı bir kurgusal anlatımla ışık tutuyor. Gelecekte, bir bilimkurgu dünyasının içinde, enteresan bir adaya düşen insanların karşılarına çıkan gizemli tarihi kişiliklerle olan Sokratik diyalogları, yüzleştikleri çatışmaları ve sonunda verdikleri mücadeleyi aktararak özgürlük kavramını berraklaştırmayı amaçlıyor.

Sayfa: 176

KEŞKE TANIMASAYDIM SENİ

Sıcacık bir roman okumak isteyenlere... Aşk, özlem, ihtiras ve ihanet üçgeni çerçevesinde yaşanan okunası kitap...

Sayfa: 244

ÖYKÜ YAZMA BECERİSİ

Feryâl Orhon Basık, bu kitapla hikâye ve roman yazma ile ilgili deneyimlerini ve öğrendiklerini sizlerle paylaşıyor.

Sayfa: 188

MEMORİA

Sevilen yazar Şebnem İşgüzel'den uzun süre konuşulacak roman: Memoria...

Sayfa: 936

YUSUF ATILGAN ÜZERİNE YAZILAR

Atılgan, bir başvuru kaynağı ve Yusuf Atılgan okurları için bir yol arkadaşı...

Sayfa: 484

BURADAN GÖRDÜĞÜMÜZ KADARIYLA

Buradan Gördüğümüz Kadarıyla, küçük bir dünyada yaşayan insanların büyük gayretlerini konu alan ve yaşam sevinciyle pırıl pırıl parlayan, umutlu bir roman.

Sayfa: 280

YAĞMURLARLA GELEN İLONA

Maqroll’un ölçüsüz ve umutsuz maceralarının ikinci kitabı Yağmurlarla Gelen Ilona, ilk kez Türkçede.

Sayfa: 115

OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA DOĞAL AFETLER

Doğal afetlerde hasara uğrayan Osmanlı kalelerinin onarımı için çıkarılan fermanlardan, Amerikan misyon merkezlerinin deprem yardımlarına ya da bir depremde yıkılan Bizans surlarının Osmanlıların Rumeli’ye geçişini nasıl kolaylaştırmış olabileceğine kadar çok çeşitli durumlar, olaylar, tartışmalar ve canlı sahnelerle geniş bir okuyucu kitlesinin ilgisini çekecek bir çalışma.

Sayfa: 304

SPARTA

Bu çalışmada antikçağda, Sparta ve Likurgos’la ilgili yazılmış eserlerin ve belgelerin en önemlilerini derlenerek yazılan kitap...

Sayfa: 228

ergul.tosun@ensonhaber.com