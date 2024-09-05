5 Eylül 2024 Perşembe: Raflardaki yeni kitaplar

Elinizdeki kitap yeni bitti ve yeni okumalar mı yapmak istiyorsunuz? O zaman Kitap Ayracı sayfası, her hafta yeni çıkan kitapları sizler için seçmeye devam ediyor. Eylül ayının ilk haftasındayız, her hafta olduğu gibi bu hafta da raflardaki yerini alan kitaplardan okuma listesi hazırladık.
Bol kitaplı günler diliyoruz...
JASPER VADİSİ
Çok satan yazardan harika bir kitap daha: Jasper Vadisi...
Sayfa: 360
ÖZGÜRLÜĞÜN ROTASI- BAĞIMSIZ RUHLARIN HİKAYESİ
Bu kitap bu sorulara heyecanlı bir kurgusal anlatımla ışık tutuyor. Gelecekte, bir bilimkurgu dünyasının içinde, enteresan bir adaya düşen insanların karşılarına çıkan gizemli tarihi kişiliklerle olan Sokratik diyalogları, yüzleştikleri çatışmaları ve sonunda verdikleri mücadeleyi aktararak özgürlük kavramını berraklaştırmayı amaçlıyor.
Sayfa: 176
KEŞKE TANIMASAYDIM SENİ
Sıcacık bir roman okumak isteyenlere... Aşk, özlem, ihtiras ve ihanet üçgeni çerçevesinde yaşanan okunası kitap...
Sayfa: 244
ÖYKÜ YAZMA BECERİSİ
Feryâl Orhon Basık, bu kitapla hikâye ve roman yazma ile ilgili deneyimlerini ve öğrendiklerini sizlerle paylaşıyor.
Sayfa: 188
MEMORİA
Sevilen yazar Şebnem İşgüzel'den uzun süre konuşulacak roman: Memoria...
Sayfa: 936
YUSUF ATILGAN ÜZERİNE YAZILAR
Atılgan, bir başvuru kaynağı ve Yusuf Atılgan okurları için bir yol arkadaşı...
Sayfa: 484
BURADAN GÖRDÜĞÜMÜZ KADARIYLA
Buradan Gördüğümüz Kadarıyla, küçük bir dünyada yaşayan insanların büyük gayretlerini konu alan ve yaşam sevinciyle pırıl pırıl parlayan, umutlu bir roman.
Sayfa: 280
YAĞMURLARLA GELEN İLONA
Maqroll’un ölçüsüz ve umutsuz maceralarının ikinci kitabı Yağmurlarla Gelen Ilona, ilk kez Türkçede.
Sayfa: 115
OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA DOĞAL AFETLER
Doğal afetlerde hasara uğrayan Osmanlı kalelerinin onarımı için çıkarılan fermanlardan, Amerikan misyon merkezlerinin deprem yardımlarına ya da bir depremde yıkılan Bizans surlarının Osmanlıların Rumeli’ye geçişini nasıl kolaylaştırmış olabileceğine kadar çok çeşitli durumlar, olaylar, tartışmalar ve canlı sahnelerle geniş bir okuyucu kitlesinin ilgisini çekecek bir çalışma.
Sayfa: 304
SPARTA
Bu çalışmada antikçağda, Sparta ve Likurgos’la ilgili yazılmış eserlerin ve belgelerin en önemlilerini derlenerek yazılan kitap...
Sayfa: 228
ergul.tosun@ensonhaber.com
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