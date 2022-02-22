5 yaşındaki çocuk kitap yayınladı, dünyanın en genç yazarı oldu

Bella-Jay Dark adında 5 yaşındaki bir kız çocuğu, Kayıp Kedi adlı kitabının yayınlanmasının ardından dünyanın en genç yazarı oldu

Daily Mail'de yer alan habere göre Bella-Jay Dark, geçen yıl kitap yazma isteğinden ailesini haberdar etti. 27 yaşındaki annesi Chelsie Syme ve 30 yaşındaki babası Myles Dark, durumu başta önemsemedi. Ancak Bella-Jay, kitabını 1 yıl içinde tamamladı.

Ginger Fyre Press basımevi tarafından basılarak şu anda Amazon ve Waterstones'da 4 pound ücretle satın alınabiliyor. Bella-Jay'in Kayıp Kedi adlı hikayesi, maceraya atılan ve çok geçmeden önemli bir ders öğrenen bir kedinin hikayesini konu alıyor.

"KIZIMLA GURUR DUYUYORUZ"

Geçen yıl Abhijita Gupta, 7 yaşında dünyanın en genç yazarı unvanına erişmişti.Konuya dair yorum yapan anne Chelsie, "Bella ile çok gurur duyuyoruz ve açıkçası bunun ne kadar muhteşem olduğuna inanamıyorum." dedi.

100 KOPYA HEDEFİ

Kitabı hakkında konuşan Bella-Jay ise, "Bu şimdiye kadarki en iyi kitap ve herkesin satın almasını istiyorum. Kendimle ve diğer tüm yazarlarla gurur duyuyorum." dedi. Bununla beraber en genç yazarın resmi Guinness Dünya Rekoru ödülünü almak için kitabının 1000 kopya satması gerekiyor.



