Carol Dyhouse'nın Gösteriş kitabında gösterişin tarihi

Gösteriş kelimesi ilk kez 19. yüzyılda kullanıldı. Ama günümüzdeki anlamını 20. yüzyılın başlarında aldı.Carol Dyhouse'nın Gösteriş kitabında kelimenin derin tarihi.

Britanyalı sosyal tarihçi Carol Dyhouse çalışmalarını özellikle toplumsal cinsiyet alanında yoğunlaştıran önemli bir araştırmacı.Dyhouse, Gösteriş başlıklı bu kitabında dikkatini kadınlığın, kadın bedeninin kamusal alanda sergilenmesine çeviriyor.

KADIN KİMLİĞİNE TARİHSEL BAKIŞ

Bazen biraz öncesine, bazen biraz sonrasına atıfta bulunsa da objektifini 20.yüzyıla, tüketim çağı kültürüne odaklayarak kadın kimliğinin tarihsel gelişiminin incelenmesine katkıda bulunuyor.

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KLASİK TARİHÇİDEN FARKLI ARAŞTIRMA

Bunu yaparken klasik tarihçinin pek de gönül indirmeyeceği kaynaklara yöneliyor Dyhouse.

Alışılagelmiş literatürü değerlendirmenin yanında, tekstil müzelerine dalıyor, dönemin moda dergilerini karıştırıyor, Hollywood filmlerinde iz sürüyor, öne çıkan kimi isimlerin hayat hikâyelerini merak ediyor, parfüm adlarındaki sembolleri anlamlandırıyor...

Carol Dyhouse

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com