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- Carol Dyhouse'nın Gösteriş kitabında gösterişin tarihi
Carol Dyhouse'nın Gösteriş kitabında gösterişin tarihi
- Haber Merkezi
- 24.05.2021 - 12:31
- Güncelleme : 24.05.2021 - 12:33
Britanyalı sosyal tarihçi Carol Dyhouse çalışmalarını özellikle toplumsal cinsiyet alanında yoğunlaştıran önemli bir araştırmacı.Dyhouse, Gösteriş başlıklı bu kitabında dikkatini kadınlığın, kadın bedeninin kamusal alanda sergilenmesine çeviriyor.
KADIN KİMLİĞİNE TARİHSEL BAKIŞ
Bazen biraz öncesine, bazen biraz sonrasına atıfta bulunsa da objektifini 20.yüzyıla, tüketim çağı kültürüne odaklayarak kadın kimliğinin tarihsel gelişiminin incelenmesine katkıda bulunuyor.
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Sayfa: 272
KLASİK TARİHÇİDEN FARKLI ARAŞTIRMA
Bunu yaparken klasik tarihçinin pek de gönül indirmeyeceği kaynaklara yöneliyor Dyhouse.
Alışılagelmiş literatürü değerlendirmenin yanında, tekstil müzelerine dalıyor, dönemin moda dergilerini karıştırıyor, Hollywood filmlerinde iz sürüyor, öne çıkan kimi isimlerin hayat hikâyelerini merak ediyor, parfüm adlarındaki sembolleri anlamlandırıyor...
Carol Dyhouse
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com