Çocuklar için okuma önerileri

Sevgili çocuklar yeni yıla çok az bir süre kaldı. Yeni yıla yeni kitaplarla tanışmak istemez misiniz? İşte bunun için sizler için yedi kitaptan oluşan bir liste hazırladık.

Çocuklar, 2023 yılına yepyeni çocuk kitaplarıyla girmek istemez misiniz? Usta yazar Nur İçözü’nün kaleminden Bana Engel Olmayın, Bahar Bulmacası, Eko Kahraman ve Ben Kimim isimli resimli çocuk kitaplarının yanı sıra yayınlandığı günden beri büyük ilgi gören Caspar Salmon ve Matt Hunt’ın kaleminden Bire Kadar Sayma Rehberi, Ged Adamson’ın yazıp resimlediği Fil Dedektifleri ve ödüllü yazar Deborah Hopkinson’dan Bir Hikayenin Hikayesi kitataplarını sizler için hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

İşte çocukların keyifle okuyacağı o kitaplar...

Bir Hikâyenin Hikâyesi

Ödüllü yazar Deborah Hopkinson’dan Bir Hikayenin Hikayesi yaratıcılık ve yazma serüvenine ısık tutan bir hikâye... Hikâyemi nasıl anlatacağımı öğrenmek istiyorsan içeri bak! Hangi yaşta olursak olalım bizi bekleyen boş sayfaları doldurmak için heyecan duymaya devam edebiliriz. Yeter ki isteyelim...

Bahar Bulmacası

Bahar Bulmacası'nda doğanın keşfi; yoga pozları ve farkındalık oyunlarıyla birleşince okuyucuyu meraklı, gözlemci, dingin ve keyifli bir yolculuk bekliyor. Senem Kıroğlu Nane, bu ilk kitabıyla çocuklar kadar yetişkinlere de içimizdeki gücü ve doğayla bir bütün olmayı hatırlatıyor.

Eko Kahraman

Sevilen yazar Bilge Buhan Musa’nın çocuklara, çocukların diliyle seslenerek iklim krizi ve çevre sorunlarına farkındalık kazandırmak amacıyla kaleme aldığı Eko Kahraman Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Bana Engel Olmayın

Usta yazar Nur İçözü’nün, küçük yaşlardan beri arkadaş olan iki gencin engellere boyun eğmeyen hikâyesini kaleme aldığı Bana Engel Olmayın Altın Kitaplar etiketiyle okurların beğenisine sunuldu.

Ben Kimim

Yaratıcı drama, yaratıcı okuma ve yazma, animasyon film okuma konularında çocuk atölyeleri düzenleyen çocuk gelişimi uzmanı Çiğdem Odabaşı, kaleme aldığı “Ben Kimim?” kitabında çocukları, yaşamın ve akışın içinde şimdiki anın farkındalığına çağırıyor.

Fil Dedektifleri

"Film nereye gitti" Mükemmel bir gündü ta ki… Ali’nin fili kayboluncaya dek"

Şansına Eda bir Fil Dedektifi ve nereye bakmaları gerektiğini çok iyi biliyor. Bakalım Ali filini bulabilecek mi? Belki de filini ararken yeni bir arkadaş bulur…

Bire Kadar Sayma Rehberi

Sayı saymayı biliyorsun değil mi? Bu kitapta sayabileceğin bir sürü eğlenceli şey var.