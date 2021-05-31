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Yeni çıkan kitaplar
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- 31.05.2021 - 13:31
- Güncelleme : 31.05.2021 - 13:32
Yeni bir hafta yeni kitaplar demek. Farklı yayınevlerinden çıkan kitapları siz kitapseverler için seçtik. Farklı okumalar yapmak isteyen okurlar için bir liste hazırladık.
Haftanın öne çıkan kitapları ise, Zülfü Livaneli'nin Balıkçı ve Oğlu ile İclal Aydın'ın Söylenmemiş Sözler kitapları oldu.
Hepinize keyifli okumalar dileriz...
Burak Aksak - Leyla İle Mecnun
Türk televizyon tarihinin en büyük hayran kitlesine sahip dizilerinden Leyla ile Mecnun, bu kez sevenlerinin karşısına farklı bir tür ve yepyeni bir macera ile çıkıyor.
Sayfa: 272
Ben Ambridge - Maymun Kadar Aklım Olsa
Maymun Kadar Aklım Olsa, onlarca interaktif bulmaca, test, oyun ve soru üzerinden doğanın harikalarına karşı kendinizi sınama fırsatı sunuyor.
Sayfa: 195
Mehmet Çetingüleç - Ecevit'in Anıları
Ecevit'in Anıları, gazeteci Mehmet Çetingüleç'in Bülent Ecevit'le vefatından önceki son 3 yılda yaptığı söyleşilerden oluşmaktadır.
J.K. Rowling - Güzel Bir Hayat
Rowling’in paylaştığı hikâyeler ve genç mezunlara sorduğu kışkırtıcı sorular o günden beri birçok kişiyi güzel bir hayat yaşamanın ne anlama geldiğini düşünmeye teşvik etti. Rowling’in sözleri hayatlarının dönüm noktasında duran her yaştan insanı harekete geçmeye itiyor ya da onlara teselli sunuyor.
Ahmet Erbil - İz: Portreler Vesaire
Elinizde tuttuğunuz bu kitap zamanı ve mekânı unutacağınız keyifli bir yolculuğa davet ediyor.
Kaan Burak Şen - Oh Kaos
Kaan Burak Şen’in kaleminden incelikle süzülen absürt öykülerin bir araya getirdiği Oh Kaos, gündelik yaşama tutulan, kenarı çatlak bir ayna gibi parlıyor. Bu öyküler metrobüste umutla oturmayı bekleyenlen delikanlı yüreklere, lirik şiirini yere düşürenlere, telefonunda Hayalet Sevgilim melodisi çalanlara iyi gelecek!
Özgür Bacaksız-Bazı Yollarda Yalnız Yürünür
Kitapsız, çiçeksiz, hayvansız, vicdansız, doğrusuz insandan uzak dur.
Umudu öldürüp, nefreti toprağa dikmek isteyenlerden uzak dur.
Zülfü Livaneli - Balıkçı ve Oğlu
Zülfü Livaneli’nin, uzun bir aradan sonra yazdığı ve heyecanla beklenen yeni romanı Balıkçı ve Oğlu, ustalıkla seçilen tasvirlerle okurun zihninde capcanlı bir anlatı oluşturuyor.
Stephan King - Kan Varsa
Kan Varsa her biri okuru kendi korku dolu dünyasına çeken dört uzun öyküden oluşuyor.
İclal Aydın - Söylenmemiş Sözler
İclal Aydın'dan yepyeni bir roman...
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com