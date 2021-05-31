Yeni çıkan kitaplar

Kitapseverler için raflarda yerini alan kitapları hazırladık. Kitap Ayracı keyifli okumalar diler...

Yeni bir hafta yeni kitaplar demek. Farklı yayınevlerinden çıkan kitapları siz kitapseverler için seçtik. Farklı okumalar yapmak isteyen okurlar için bir liste hazırladık.

Haftanın öne çıkan kitapları ise, Zülfü Livaneli'nin Balıkçı ve Oğlu ile İclal Aydın'ın Söylenmemiş Sözler kitapları oldu.

Hepinize keyifli okumalar dileriz...

Burak Aksak - Leyla İle Mecnun

Türk televizyon tarihinin en büyük hayran kitlesine sahip dizilerinden Leyla ile Mecnun, bu kez sevenlerinin karşısına farklı bir tür ve yepyeni bir macera ile çıkıyor.

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Sayfa: 272

Ben Ambridge - Maymun Kadar Aklım Olsa





Maymun Kadar Aklım Olsa, onlarca interaktif bulmaca, test, oyun ve soru üzerinden doğanın harikalarına karşı kendinizi sınama fırsatı sunuyor.

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Sayfa: 195

Mehmet Çetingüleç - Ecevit'in Anıları

Ecevit'in Anıları, gazeteci Mehmet Çetingüleç'in Bülent Ecevit'le vefatından önceki son 3 yılda yaptığı söyleşilerden oluşmaktadır.

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J.K. Rowling - Güzel Bir Hayat





Rowling’in paylaştığı hikâyeler ve genç mezunlara sorduğu kışkırtıcı sorular o günden beri birçok kişiyi güzel bir hayat yaşamanın ne anlama geldiğini düşünmeye teşvik etti. Rowling’in sözleri hayatlarının dönüm noktasında duran her yaştan insanı harekete geçmeye itiyor ya da onlara teselli sunuyor.

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Ahmet Erbil - İz: Portreler Vesaire





Elinizde tuttuğunuz bu kitap zamanı ve mekânı unutacağınız keyifli bir yolculuğa davet ediyor.

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Kaan Burak Şen - Oh Kaos





Kaan Burak Şen’in kaleminden incelikle süzülen absürt öykülerin bir araya getirdiği Oh Kaos, gündelik yaşama tutulan, kenarı çatlak bir ayna gibi parlıyor. Bu öyküler metrobüste umutla oturmayı bekleyenlen delikanlı yüreklere, lirik şiirini yere düşürenlere, telefonunda Hayalet Sevgilim melodisi çalanlara iyi gelecek!

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Özgür Bacaksız-Bazı Yollarda Yalnız Yürünür





Kitapsız, çiçeksiz, hayvansız, vicdansız, doğrusuz insandan uzak dur.

Umudu öldürüp, nefreti toprağa dikmek isteyenlerden uzak dur.

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Zülfü Livaneli - Balıkçı ve Oğlu

Zülfü Livaneli’nin, uzun bir aradan sonra yazdığı ve heyecanla beklenen yeni romanı Balıkçı ve Oğlu, ustalıkla seçilen tasvirlerle okurun zihninde capcanlı bir anlatı oluşturuyor.

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Stephan King - Kan Varsa

Kan Varsa her biri okuru kendi korku dolu dünyasına çeken dört uzun öyküden oluşuyor.

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İclal Aydın - Söylenmemiş Sözler

İclal Aydın'dan yepyeni bir roman...

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com



