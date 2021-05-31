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    Yeni çıkan kitaplar

    Kitapseverler için raflarda yerini alan kitapları hazırladık. Kitap Ayracı keyifli okumalar diler...
    • Özel Haber
    • 31.05.2021 - 13:31
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 13:32
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    Yeni çıkan kitaplar

    Yeni bir hafta yeni kitaplar demek. Farklı yayınevlerinden çıkan kitapları siz kitapseverler için seçtik. Farklı okumalar yapmak isteyen okurlar için bir liste hazırladık.

    Haftanın öne çıkan kitapları ise, Zülfü Livaneli'nin Balıkçı ve Oğlu ile İclal Aydın'ın Söylenmemiş Sözler kitapları oldu.

    Hepinize keyifli okumalar dileriz...

    Burak Aksak - Leyla İle Mecnun

    Yeni çıkan kitaplar #1

    Türk televizyon tarihinin en büyük hayran kitlesine sahip dizilerinden Leyla ile Mecnun, bu kez sevenlerinin karşısına farklı bir tür ve yepyeni bir macera ile çıkıyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 272

    Ben Ambridge - Maymun Kadar Aklım Olsa

    Yeni çıkan kitaplar #2

    Maymun Kadar Aklım Olsa, onlarca interaktif bulmaca, test, oyun ve soru üzerinden doğanın harikalarına karşı kendinizi sınama fırsatı sunuyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 195

    Mehmet Çetingüleç - Ecevit'in Anıları

    Yeni çıkan kitaplar #3

    Ecevit'in Anıları, gazeteci Mehmet Çetingüleç'in Bülent Ecevit'le vefatından önceki son 3 yılda yaptığı söyleşilerden oluşmaktadır.

    Satın almak için tıklayın:

    J.K. Rowling - Güzel Bir Hayat

    Yeni çıkan kitaplar #4

    Rowling’in paylaştığı hikâyeler ve genç mezunlara sorduğu kışkırtıcı sorular o günden beri birçok kişiyi güzel bir hayat yaşamanın ne anlama geldiğini düşünmeye teşvik etti. Rowling’in sözleri hayatlarının dönüm noktasında duran her yaştan insanı harekete geçmeye itiyor ya da onlara teselli sunuyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Ahmet Erbil - İz: Portreler Vesaire

    Yeni çıkan kitaplar #5

    Elinizde tuttuğunuz bu kitap zamanı ve mekânı unutacağınız keyifli bir yolculuğa davet ediyor.

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    Kaan Burak Şen - Oh Kaos

    Yeni çıkan kitaplar #6

    Kaan Burak Şen’in kaleminden incelikle süzülen absürt öykülerin bir araya getirdiği Oh Kaos, gündelik yaşama tutulan, kenarı çatlak bir ayna gibi parlıyor. Bu öyküler metrobüste umutla oturmayı bekleyenlen delikanlı yüreklere, lirik şiirini yere düşürenlere, telefonunda Hayalet Sevgilim melodisi çalanlara iyi gelecek!

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    Özgür Bacaksız-Bazı Yollarda Yalnız Yürünür

    Yeni çıkan kitaplar #7

    Kitapsız, çiçeksiz, hayvansız, vicdansız, doğrusuz insandan uzak dur.

    Umudu öldürüp, nefreti toprağa dikmek isteyenlerden uzak dur.

    Satın almak için tıklayın:

    Zülfü Livaneli - Balıkçı ve Oğlu

    Yeni çıkan kitaplar #8

    Zülfü Livaneli’nin, uzun bir aradan sonra yazdığı ve heyecanla beklenen yeni romanı Balıkçı ve Oğlu, ustalıkla seçilen tasvirlerle okurun zihninde capcanlı bir anlatı oluşturuyor.

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    Stephan King - Kan Varsa

    Yeni çıkan kitaplar #9

    Kan Varsa her biri okuru kendi korku dolu dünyasına çeken dört uzun öyküden oluşuyor.

    Satın almak için tıklayın:

    İclal Aydın - Söylenmemiş Sözler

    Yeni çıkan kitaplar #10

    İclal Aydın'dan yepyeni bir roman...

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com


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