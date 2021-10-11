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Yeni çıkan kitaplar
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- 11.10.2021 - 11:11
- Güncelleme : 11.10.2021 - 14:21
Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan kitapları siz edebiyatseverlere tanıtmaya devam ediyoruz.
Herkesin severek okuyacağı kitaplara göz atalım.
İyi okumalar dileriz...
Kıyamet Park - Bir Kamu Davası 3
Türk edebiyatının müstesna müellifi Alper Canıgüz’den akıllara seza bir polisiye şaheseri daha.
Sayfa: 248
Son Hikayeler
Son Hikâyeler, ölümden bahsederken hayatı da anlatıyor. Olga Tokarczuk, şiirsel hayal gücü ve dilin güzelliğiyle şeylerin ve deneyimlerin kaybolmasına karşı çıkıyor.
Sayfa: 272
Kral Şakir Mikrop Avcıları!
Maceraya hazır mısınız? Çünkü Akbaba Kürşat ve Goril Ercan yine bir işler peşinde. Eğer koltuklarınıza oturup kemerlerinizi bağladıysanız, başlayalım!
Sayfa: 192
Bazıları Isırgan Sever
Bazıları Isırgan Sever, başarısız bir evliliği anlatırken Batı kültürünün değerleri ile geleneksel Japon kültürü arasındaki gerilimi de açığa çıkaran, Japon toplumundaki kültürel krizin yansıması olarak da okunabilecek etkileyici bir roman.
Sayfa: 224
Ardında Bıraktığın Kadın
Romanları 46 dile çevrilen ve milyonlarca kişiye ulaşan Jojo Moyes, Birinci Dünya Savaşı’ndan günümüze uzanan unutulmaz bir aşkı ilmek ilmek dokuyor.
Sayfa: 512
Bir Şey Olduğu Yok
Benzerini okumuştum diyeceğiniz tek bir satır yok. O kadar taze bir ses.
Sayfa: 272
Geç Kalan
Geç Kalan; kendine özgü diliyle, edebiyatıyla, güçlü duygu dünyasıyla okurları büyüleyen Tarık Tufan’ın en şiirsel metinlerinden biri. Parçaları tamamladığınızda yüreğinizde derin bir iz bırakacak sarsıcı bir eser ve unutamayacağınız bir arayış hikâyesi.
Sayfa: 144
Gözetleme Kapitalizmi Çağı
Piyasa ekonomisinin geleceğindeki esas sıkıntı veri, bilgi ve gözetleme gücünün yoğunluğudur. Sadece mahremiyetimiz değil, bireyselliğimiz de risk altında. Bu rahat okunabilir ve düşünmeye sevk edici kitap bizi bu varoluşsal tehlikelere karşı uyarıyor.
Sayfa: 788
Borges ve Ben - Bir Karşılaşma
Borges'in zaten hayranı olan okurlar için bu anı-roman, lezzetli bir ziyafet.
Sayfa: 296
Yıldızları Hesaplamak
Hugo En İyi Roman Ödülü
Nebula En İyi Roman Ödülü
Locus En İyi Bilim Kurgu Romanı Ödülü
Sayfa: 432
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com