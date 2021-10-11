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    Yeni çıkan kitaplar

    Yeni çıkan kitaplar

    Yeni bir haftaya daha başlamış bulunmaktayız. Yeni çıkan kitaplara göz atalım...
    • Özel İçerik
    • 11.10.2021 - 11:11
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 14:21
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    Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan kitapları siz edebiyatseverlere tanıtmaya devam ediyoruz.

    Herkesin severek okuyacağı kitaplara göz atalım.

    İyi okumalar dileriz...

    Kıyamet Park - Bir Kamu Davası 3

    Yeni çıkan kitaplar #1

    Türk edebiyatının müstesna müellifi Alper Canıgüz’den akıllara seza bir polisiye şaheseri daha.

    Sayfa: 248

    Son Hikayeler

    Yeni çıkan kitaplar #2

    Son Hikâyeler, ölümden bahsederken hayatı da anlatıyor. Olga Tokarczuk, şiirsel hayal gücü ve dilin güzelliğiyle şeylerin ve deneyimlerin kaybolmasına karşı çıkıyor.

    Sayfa: 272

    Kral Şakir Mikrop Avcıları!

    Yeni çıkan kitaplar #3

    Maceraya hazır mısınız? Çünkü Akbaba Kürşat ve Goril Ercan yine bir işler peşinde. Eğer koltuklarınıza oturup kemerlerinizi bağladıysanız, başlayalım!

    Sayfa: 192

    Bazıları Isırgan Sever

    Yeni çıkan kitaplar #4

    Bazıları Isırgan Sever, başarısız bir evliliği anlatırken Batı kültürünün değerleri ile geleneksel Japon kültürü arasındaki gerilimi de açığa çıkaran, Japon toplumundaki kültürel krizin yansıması olarak da okunabilecek etkileyici bir roman.

    Sayfa: 224

    Ardında Bıraktığın Kadın

    Yeni çıkan kitaplar #5

    Romanları 46 dile çevrilen ve milyonlarca kişiye ulaşan Jojo Moyes, Birinci Dünya Savaşı’ndan günümüze uzanan unutulmaz bir aşkı ilmek ilmek dokuyor.

    Sayfa: 512

    Bir Şey Olduğu Yok

    Yeni çıkan kitaplar #6

    Benzerini okumuştum diyeceğiniz tek bir satır yok. O kadar taze bir ses.

    Sayfa: 272

    Geç Kalan

    Yeni çıkan kitaplar #7

    Geç Kalan; kendine özgü diliyle, edebiyatıyla, güçlü duygu dünyasıyla okurları büyüleyen Tarık Tufan’ın en şiirsel metinlerinden biri. Parçaları tamamladığınızda yüreğinizde derin bir iz bırakacak sarsıcı bir eser ve unutamayacağınız bir arayış hikâyesi.

    Sayfa: 144

    Gözetleme Kapitalizmi Çağı

    Yeni çıkan kitaplar #8

    Piyasa ekonomisinin geleceğindeki esas sıkıntı veri, bilgi ve gözetleme gücünün yoğunluğudur. Sadece mahremiyetimiz değil, bireyselliğimiz de risk altında. Bu rahat okunabilir ve düşünmeye sevk edici kitap bizi bu varoluşsal tehlikelere karşı uyarıyor.

    Sayfa: 788

    Borges ve Ben - Bir Karşılaşma

    Yeni çıkan kitaplar #9

    Borges'in zaten hayranı olan okurlar için bu anı-roman, lezzetli bir ziyafet.

    Sayfa: 296

    Yıldızları Hesaplamak

    Yeni çıkan kitaplar #10

    Hugo En İyi Roman Ödülü
    Nebula En İyi Roman Ödülü
    Locus En İyi Bilim Kurgu Romanı Ödülü

    Sayfa: 432

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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